Пронзительные фото девушки-фельдшера из Заполярья, которая одна спасла экипаж судна от CoViD
Команда бесконечно благодарна медику, на хрупкие плечи которой легла такая непростая задача.
25-летнему фельдшеру Алёне Кириловской из Дудинки Красноярского края не привыкать к командировкам в отдалённые северные уголки. Но эта — в заполярный посёлок Воронцово — стала особенной
В августе к берегу причалил буксир-толкач, и вскоре к Алёне пришли члены экипажа — на судне заболел 60-летний мужчина, который недавно присоединился к команде, пишет kp.ru. Увидев его, девушка, работавшая ранее в ковидных бригадах, поняла: это коронавирус
Я сразу поняла, что у него коронавирус. Я много раз работала в ковидной бригаде в Дудинке. А тут все симптомы налицо. Сделать ПЦР-тест на месте нет возможности, пришлось полагаться на свой опыт. Мужчина пожилой, с сильной отдышкой. Долго не хотел, чтобы его снимали с судна. Наконец его уговорили, привезли ко мне в ФАП. Я вызвала санитарную авиацию. Сотовой связи в Воронцове нет, но проводной телефон хорошо работает
Пациента с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией отправили в инфекционный госпиталь. Однако вслед за ним заболели все остальные члены экипажа — 15 человек. Двоих доставили в больницу в Норильске, оставшихся ставила на ноги одна Алёна, отдав им драгоценный запас лекарств, рассчитанный на местных жителей
При мне с моего телефона капитан звонил своему начальству в Салехард, просил, даже ругался: "Если не можете эвакуировать нас, то привезите хотя бы лекарство. Бесполезно. На самом деле они скупили запас препаратов, которые у меня были рассчитаны на жителей поселения. Пополнить этот запас экстренно никак нельзя. У меня был баллон кислорода, я его тоже использовала для тяжёлых пациентов. У них ведь сатурация упала, задыхались. Поэтому жители были недовольны. А как иначе? Сказать команде: "У меня нет на вас таблеток"? Я так не могу выбирать
Сама фельдшер не заразилась — она сделала прививку и к тому же ранее уже могла бессимптомно переболеть ковидом. Из моряков вакцины не было ни у кого
Когда состояние экипажа улучшилось, они добрались до "цивилизации", где диагноз подтвердился, но уже не был для них опасен. Вскоре вся команда выздоровела. Местный Минздрав прислал Алёне благодарность от лица капитана судна. Но героем она себя не считает. "Да какой это подвиг, что вы?! Как я могла бросить 15 человек, когда они нуждались в помощи? Я же медик!" — ответила девушка, поступок которой сложно переоценить.
WOW-news
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