НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань, и такого фанаты стерпеть уже не смогли

Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.

10 сентября, 10:17

Фото © VK / Ольга Бузова

Ольга Бузова презентовала свой новый трек "Без дел" из грядущего альбома, посвятив его мужчинам, которые не выполняют свои обещания. "Его обязательно нужно послушать… потому что это трек — манифест, это трек — призыв к действию, это трек, который вы разберёте на цитаты", — делилась эмоциями 35-летняя певица.

Пока ты без дел,

Я удаляю обещанья.

Это всего лишь слова.

Пока ты без дел,

Я так устала ждать трамвай,

Я снова всё могу сама

Из текста песни

Видео © Instagram / buzova86

Видео с отрывком песни артистка поделилась в "Инстаграме", отметив, что трек доступен на всех цифровых площадках. Звезда игриво призвала ставить композицию своим непутёвым половинкам и откровенно намекнула на нецензурное созвучие названия.

Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура и у тебя уже аллергия на его понты 😂😉

Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Поклонники тоже не могли не заметить, что "без дел" слышится в песне совсем по-другому, однако не пришли в восторг от "замаскированного мата". Юзеры отмечали, что Ольге стоит тщательнее продумывать текст. Но самые преданные фанаты по-настоящему насладились треком исполнительницы.

Мне одному слышится кое-что другое?

crybfy

Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно

moonligt_017

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Не понимаю восторженных комментов, песни с матами у Оли считаются круто?? Н-да уж

ludmila1984.kovaleva

Оль, это разнос. Трек офигенный. Я уже 3 раза послушала, слова в памяти напеваю

ella.karapetyan_

Певица пережила несколько скандальных разрывов, среди которых развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с рэпером Давой (Давидом Манукяном), которого Ольга обвинила в том, что он её избивал и плевал в лицо. После ухода Бузовой из "Дома-2", где она долгое время была ведущей, на проекте в том же качестве появился Дава.

Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить

Что известно о скромной маме Моргенштерна, которую он любит куда больше, чем можно представить

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Бородина выложила пикантное фото, но не выдержала сравнения с Бузовой, жёстко унизив её в Instagram

6 сентября, 09:57

Каменских снялась в маленьком купальнике, повысив фанатам температуру даже на огромном расстоянии

вчера в 12:35

Моряки поймали акулу и отпрянули в ужасе, увидев, что её морда — от абсолютно другого животного

сегодня в 08:34

Эрдоган забыл про камеры и настучал мальчику по голове, когда тот сорвал открытие тоннеля

сегодня в 09:40
Life

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%

сегодня в 10:31

Новости партнеров

Layer 1