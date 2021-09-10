Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань, и такого фанаты стерпеть уже не смогли

Ольга Бузова презентовала свой новый трек "Без дел" из грядущего альбома, посвятив его мужчинам, которые не выполняют свои обещания. "Его обязательно нужно послушать… потому что это трек — манифест, это трек — призыв к действию, это трек, который вы разберёте на цитаты", — делилась эмоциями 35-летняя певица.

Пока ты без дел, Я удаляю обещанья. Это всего лишь слова. Пока ты без дел, Я так устала ждать трамвай, Я снова всё могу сама Из текста песни

Видео © Instagram / buzova86

Видео с отрывком песни артистка поделилась в "Инстаграме", отметив, что трек доступен на всех цифровых площадках. Звезда игриво призвала ставить композицию своим непутёвым половинкам и откровенно намекнула на нецензурное созвучие названия.

Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура и у тебя уже аллергия на его понты 😂😉 Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Поклонники тоже не могли не заметить, что "без дел" слышится в песне совсем по-другому, однако не пришли в восторг от "замаскированного мата". Юзеры отмечали, что Ольге стоит тщательнее продумывать текст. Но самые преданные фанаты по-настоящему насладились треком исполнительницы.

Мне одному слышится кое-что другое? crybfy

Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно moonligt_017

Фото © VK / Ольга Бузова

Не понимаю восторженных комментов, песни с матами у Оли считаются круто?? Н-да уж ludmila1984.kovaleva

Оль, это разнос. Трек офигенный. Я уже 3 раза послушала, слова в памяти напеваю ella.karapetyan_