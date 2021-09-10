Бузова выпустила новый трек, спрятав в нём нецензурную брань, и такого фанаты стерпеть уже не смогли
Артистка решила использовать не новый, но действенный приём, однако поклонники сочли, что ей не стоит вставать на эту скользкую дорожку.
Ольга Бузова презентовала свой новый трек "Без дел" из грядущего альбома, посвятив его мужчинам, которые не выполняют свои обещания. "Его обязательно нужно послушать… потому что это трек — манифест, это трек — призыв к действию, это трек, который вы разберёте на цитаты", — делилась эмоциями 35-летняя певица.
Пока ты без дел,
Я удаляю обещанья.
Это всего лишь слова.
Пока ты без дел,
Я так устала ждать трамвай,
Я снова всё могу сама
Видео © Instagram / buzova86
Видео с отрывком песни артистка поделилась в "Инстаграме", отметив, что трек доступен на всех цифровых площадках. Звезда игриво призвала ставить композицию своим непутёвым половинкам и откровенно намекнула на нецензурное созвучие названия.
Ставьте этот трек своему парню, который постоянно тебе #БезДел, чтобы он понял, что ты не дура и у тебя уже аллергия на его понты 😂😉
Поклонники тоже не могли не заметить, что "без дел" слышится в песне совсем по-другому, однако не пришли в восторг от "замаскированного мата". Юзеры отмечали, что Ольге стоит тщательнее продумывать текст. Но самые преданные фанаты по-настоящему насладились треком исполнительницы.
Мне одному слышится кое-что другое?
Песни с замаскированными матами — уже моветон. Песня — очередное дно
Не понимаю восторженных комментов, песни с матами у Оли считаются круто?? Н-да уж
Оль, это разнос. Трек офигенный. Я уже 3 раза послушала, слова в памяти напеваю
Певица пережила несколько скандальных разрывов, среди которых развод с футболистом Дмитрием Тарасовым и расставание с рэпером Давой (Давидом Манукяном), которого Ольга обвинила в том, что он её избивал и плевал в лицо. После ухода Бузовой из "Дома-2", где она долгое время была ведущей, на проекте в том же качестве появился Дава.
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