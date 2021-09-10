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Деми Мур показала, на что способна в 58 лет, и даже маленький купальник не смог её остановить

Актриса отдыхала в Венеции на яхте, где и решила продемонстрировать свою удивительную физическую подготовку.

10 сентября, 06:55

Фото © Instagram / demimoore

Известная 58-летняя актриса Деми Мур в своём возрасте может похвастаться такой фигурой, о которой мечтают многие молодые девушки. Звезда не корректировала её пластическими операциями, и все мелкие несовершенства можно спокойно заметить на снимках в "Инстаграме" — ретушь актриса всеми силами избегает.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Сейчас Деми Мур находится в Венеции, Италия, где на днях проходил знаменитый кинофестиваль. Чтобы не терять драгоценное летнее время даром, звезда устроила себе отдых на яхте, расположившись там в маленьком чёрно-белом купальнике. Но вместо выверенных поз актриса выбрала другое — разбежалась и прыгнула, попав на фото в воздухе.

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

"Последний прыжок от радости перед тем, как упасть в осень!" — подписала свой необычный снимок Деми Мур. Её оригинальность в комментариях поддержали подписчики, позавидовав её подтянутой фигуре и плоскому животу.

Я прям чувствую твою радость

moniquelhuillier

Потрясающе! Ты самая лучшая!

donnakaranthewoman

Не дайте мне начать про эту фигуру...

ocie.bo

Фото © Instagram / demimoore

Фото © Instagram / demimoore

Свои идеальные формы актриса часто демонстрирует вместе с дочерями от Брюса Уиллиса. Он стал её вторым мужем после рок-музыканта Фредди Мура. В третий и последний раз актриса вышла замуж за Эштона Кутчера, однако их брак продлился семь лет и завершился в 2013-м. С тех пор Деми Мур отдаёт всё время взрослым дочерям и работе, часто появляясь на фото с Брюсом Уиллисом.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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