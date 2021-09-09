Вышел трейлер новой "Матрицы", и вот как успели постареть главные герои по сравнению с первой частью

"Матрица: Воскрешение" продолжает историю хакера Томаса Андерсона, известного под ником Нео. Заметно постаревший программист живёт в "реальном" мире, ходит на терапию и, судя по трейлеру, забыл о том, что он — избранный. Но призраки прошлого его не покидают. Герой встречает и Тринити, и Морфеуса, и других повстанцев.

Нео в исполнении Киану Ривза

Кадр из фильма "Матрица", кадр из видео © YouTube / Warner Bros. Pictures

В трейлере играет песня White Rabbit группы Jefferson Airplane. Это тоже своего рода пасхалка. Так режиссёры намекают на белого кролика, за которым, словно Алиса из сказки Льюиса Кэрролла, последовал Нео ещё в первом фильме.

Морфеус в исполнении Лоренса Фишберна

Кадр из фильма "Матрица", кадр из видео © YouTube / Warner Bros. Pictures

Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс

Кадр из фильма "Матрица", кадр из видео © YouTube / Warner Bros. Pictures

В "Матрице" 2021 года заметно обновился актёрский состав. К касту присоединились Приянка Чопра, Кристина Риччи, Джада Пинкетт-Смит, а также Нил Патрик Харрис и Джонатан Грофф.

Джонатан Грофф и Нил Патрик Харрис. Кадры из видео © YouTube / Warner Bros. Pictures

Для предыдущих частей "Матрицы" писали сценарий Лана и Лилли Вачовски, они же были и режиссёрами. В этот раз постановщицей стала одна Лана. Она написала сценарий вместе с Александром Хемоном и писателем Дэвидом Митчеллом.

По всему миру релиз "Воскрешения" запланирован на 22 декабря 2021 года. Однако в российских кинотеатрах картина выйдет почти на неделю раньше — в четверг, 16 декабря.