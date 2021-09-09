Фрик-блогер Андрей Петров покинул Россию из-за женщины, которая впервые увидела его и ужаснулась

На днях 25-летний бьюти-блогер Андрей Петров, который стал известен благодаря своему эпатажному виду и поведению, сообщил, что сбежал из России в Европу на постоянное место жительства. Сейчас парень обосновался в Греции, но на ней свой выбор он останавливать не спешит. В подкасте с Никитой Лол блогер признался, что уехал из-за реальной угрозы сесть в тюрьму.

Фото © YouTube / Лол юниверс

Андрей рассказал, что какая-то ненормальная женщина посмотрела все его ролики и обнаружила там несколько причин обратиться к правоохранителям. Она написала в общей сложности 20 заявлений, обвиняя блогера в пропаганде гомосексуализма, оправдании жестокости и терроризма, оскорблении власти и другом. Сперва парень не воспринимал это всерьёз, надеясь отделаться штрафом, но дело приняло опасный оборот.

У меня предположение, что какой-то чиновник просто занялся мной, я кому-то очень не понравился, а до этого я высказывался негативно в сторону Пригожина, в сторону Фадеева. А что, если кто-то из них решил так мне испортить жизнь? Андрей Петров

Фото © Instagram / andrewpetrov1

Ему позвонил участковый и сообщил, что полиция провела проверку и завела дело на Андрея, подозревая его в пропаганде гомосексуализма. Блогера попросили явиться в участок, и тот отправил туда своего адвоката. А потом ассистента Петрова преследовали в кинотеатре и задержали, пытаясь обнаружить наркотики. И тогда Андрей начал подозревать, что его хотят закрыть вовсе не из-за ориентации, а по политическим соображениям. По мнению блогера, под предлогом пропаганды его хотели наказать за митинги в поддержку Навального.

Фото © Instagram / andrewpetrov1

Он рассказал, как на этом фоне у него развилась паранойя и бессонница — Андрей боялся, что за ним придут и "уложат лицом в пол, как Хованского". Поэтому он принял решение сбежать из страны. И это решение многие пользователи Сети восприняли с радостью — даже те подписчики, которые устали от его выходок. В начале карьеры он выкладывал ролики о косметике и макияже, но затем принялся снимать видео со своеобразным юмором. В "Инстаграме" Андрей часто появляется со странным макияжем и огромными яркими ногтями. Он не стесняется выкладывать откровенные фото в женской одежде и хвастаться своими миллионами.

Петров спокойно брал в рекламу различных мошенников и из-за хайпа призывал ходить на митинги. В его телеграм-канале часто появлялись сливы интимных фото других блогеров, которые затем даже судились с Андреем. Парень всячески поддерживает эпатажный образ, устраивая скандалы при любом удобном случае. Но терпение пользователей Сети лопнуло, когда он пошутил о стрельбе в казанской школе.