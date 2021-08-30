Фрик-блогер Даша Корейка рассказал в слезах, что отец заставил его сделать, узнав о его смене пола

20-летний фрик-блогер Даша Корейка (настоящее имя — Максим Матвеев) прославился благодаря своему необычному образу и постоянному эпатажу. К которому, кстати, недавно добавилась ещё одна тема — тиктокер решил сделать операцию по смене пола. Он показывал справки о прохождении врачей и всячески готовился к событию, намереваясь рассказать обо всём родителям. Но всё пошло не по плану.

Видео © TikTok / kareyka

Даша сообщил отцу о будущей операции, и тот пришёл в ярость. Он сказал, что блогер ему больше не сын, и заставил снять накладные ногти и подстричь ярко-розовые волосы. Тиктокер в ролике плакал под грустную музыку и пытался избавиться от типсов. Но и после этого отец устроил скандал и ушёл из дома. Остыть или насовсем — Даша не сказал.

Фото © Instagram / _kareykadasha

В ролике блогер сидел в обнимку с грустной мамой, которая поддержала его в этом споре. Видимо, свои разногласия им удалось перебороть. Ещё недавно тиктокер рассказывал "Стархиту", как в родном городе его никто не понимал — ни дома, ни в школе.

Мне постоянно родители говорили, что со мной что-то не так. Меня гнобили. В школе меня однажды и вовсе избили около туалета. Тогда за меня никто не вступился Даша Корейка

Фото © Instagram / _kareykadasha

Но, несмотря на огромную аудиторию в четыре с половиной миллиона подписчиков, мало кто поддержал блогера в комментариях. Многие посчитали, что Даша разводит ненужную драму и втягивает в это родственников — родителей и младшую сестру.

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