Дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца
Теперь девушка вынуждена бороться с биполярным расстройством и регулярно посещать терапевта, который помогает сдержать болезнь.
Фото © Facebook
20-летняя Николь Нуриева стала одной из участниц шестого сезона шоу "Пацанки", но многие познакомились с ней ещё до начала премьеры. О существовании дочери рэпера Птахи было известно, но девушка в СМИ появлялась нечасто. Папа бросил её в три месяца, а дальше совсем не помогал в воспитании ни материально, ни морально, пишет Super.
Фото © Facebook
От своего отца Николь слышала только оскорбления и унижения. Давид Нуриев (настоящее имя рэпера) часто выговаривал дочери о том, какая она глупая, страшная и толстая. Расстроенная девушка всеми силами худела, используя не самые правильные методы. Из-за этого вес возвращался в двойном объёме и начались проблемы с пищеварительной системой.
Фото © Instagram / lana_reutova и nikki_nurieva
И сверху всех проблем добавилась и самая серьёзная — биполярное расстройство. Теперь девушка посещает врачей, которые помогают ей бороться с заболеванием. На программу Николь пришла для того, чтобы разобраться в себе и своих отношениях с родителями. Оба, кстати, её идею не поддержали, не желая светиться на телевидении.
Фото © Instagram / ptahacao и телеканал "Пятница"
Я пришла на проект, чтобы изменить отношения с родителями. Папа меня не видит, не слышит, не замечает. Отец ушёл из семьи, когда мне было три месяца. Мы общаемся очень редко, в основном ругаемся. Я надеюсь, что, проработав что-то в себе, я смогу изменить наши отношения
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