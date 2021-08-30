НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца

Теперь девушка вынуждена бороться с биполярным расстройством и регулярно посещать терапевта, который помогает сдержать болезнь.

30 августа, 14:36
<p>Фото © Facebook</p>

Фото © Facebook

20-летняя Николь Нуриева стала одной из участниц шестого сезона шоу "Пацанки", но многие познакомились с ней ещё до начала премьеры. О существовании дочери рэпера Птахи было известно, но девушка в СМИ появлялась нечасто. Папа бросил её в три месяца, а дальше совсем не помогал в воспитании ни материально, ни морально, пишет Super.

Фото © Facebook

Фото © Facebook

От своего отца Николь слышала только оскорбления и унижения. Давид Нуриев (настоящее имя рэпера) часто выговаривал дочери о том, какая она глупая, страшная и толстая. Расстроенная девушка всеми силами худела, используя не самые правильные методы. Из-за этого вес возвращался в двойном объёме и начались проблемы с пищеварительной системой.

Фото © Instagram / lana_reutova и nikki_nurieva

Фото © Instagram / lana_reutova и nikki_nurieva

И сверху всех проблем добавилась и самая серьёзная — биполярное расстройство. Теперь девушка посещает врачей, которые помогают ей бороться с заболеванием. На программу Николь пришла для того, чтобы разобраться в себе и своих отношениях с родителями. Оба, кстати, её идею не поддержали, не желая светиться на телевидении.

Фото © Instagram / ptahacao и телеканал "Пятница"

Фото © Instagram / ptahacao и телеканал "Пятница"

Я пришла на проект, чтобы изменить отношения с родителями. Папа меня не видит, не слышит, не замечает. Отец ушёл из семьи, когда мне было три месяца. Мы общаемся очень редко, в основном ругаемся. Я надеюсь, что, проработав что-то в себе, я смогу изменить наши отношения

Николь Нуриева

Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду

Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Айза ударила Олега Майами ниже пояса, рассказав о своей интимной жизни после расставания

27 августа, 12:26

Менеджер Птахи рассказала о состоянии рэпера после операции

11 августа, 16:47

Решает сразу две проблемы: Зоозащитница назвала плюсы чипирования животных

сегодня в 15:20

"Королева TikTok" встречается с братом Элджея, лицо которого тщательно скрывает на страстных фото

сегодня в 12:26

Новый "скоростной" штамм коронавируса обнаружили в ЮАР

сегодня в 15:36

Новости партнеров

Layer 1