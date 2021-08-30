Дочь Птахи пришла в шоу "Пацанки" и обвинила отца в том, что он сломал ей психику, бросив в 3 месяца

Теперь девушка вынуждена бороться с биполярным расстройством и регулярно посещать терапевта, который помогает сдержать болезнь.