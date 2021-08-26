Дочь из Иркутска 4 года искала отца в "Жди меня", но отказалась от встречи, стоило ей узнать правду
Теперь девушка не берёт трубку, игнорируя и отца, которого она никогда не видела, и любопытных журналистов.
Сейчас Иван Васильевич находится в одном из приютов Екатеринбурга, но на обычного бомжа он совершенно не похож. Мужчина всегда опрятен и чист, прилично выглядит и совсем не пьёт. Вот только у него действительно нет прописки и жилья. Иван Васильевич надеялся, что чёрная полоса в жизни наконец-то закончилась — в Иркутске обнаружилась его дочь, которая искала его с журналистами четыре года. Однако стоило ей узнать о печальной судьбе отца, как девушка пропала и перестала отвечать на звонки.
Путь мужчины начался в Подмосковье, где он жил вместе с родителями. Там он устроился работать в полицию, но карьера не задалась — вскоре его подставили и посадили в иркутскую тюрьму за драку с пьяными дебоширами и попытку изнасилования (Иван Васильевич утверждает, что незнакомая девушка его оболгала). Ждать из тюрьмы мужчину жена не стала и завела отношения с другим, несмотря на общего ребёнка, пишет E1.RU.
Иван Васильевич с родителями. Фото © E1.RU
Тогда Иван Васильевич обосновался в Иркутске, где и нашёл себе новую жену. Её сына от первого брака мужчина принял как своего и воспитывал его до 18 лет, пока не пришлось вернуться в Подмосковье из-за больной матери. На тот момент отец Ивана Васильевича уже умер и за мамой некому было ухаживать. Так прошло несколько лет, и отношения мужчины со второй женой плавно сошли на нет.
После смерти матери двоюродная сестра Ивана Васильевича уговорила его продать квартиру в Подмосковье и переехать к ним во Владимирскую область. Там планировалось купить мужчине дом и окончательно обосноваться в деревне. Однако трёхэтажный дом родственники купили себе, даже не прописав Ивана Васильевича, а затем указали на дверь, оставив его без жилья и денег.
Иван Васильевич с женой и сыном. Фото © E1.RU
Так Иван Васильевич и скитался по стране, живя в приютах и монастырях и перебиваясь случайными заработками — без регистрации никто не хотел его брать на работу, а перенесённый инсульт, диабет и огромная грыжа накладывали ограничения на физический труд. Родственников он не особенно интересовал, и никто не хотел ему помочь. Поэтому Иван Васильевич так обрадовался, узнав, что его ищет 22-летняя дочь Полина.
Оказывается, меня уже четыре года разыскивает дочь. Да, я знал, что кроме сыновей у меня есть дочь. Я никому про неё не говорил. Я видел её всего один раз, ей было полтора месяца. Понимаете, это была, как говорят, внебрачная связь, так получилось. Жена, конечно, не знала об этом, не хотел разрушать семью. Та женщина жила недалеко от моего дома. Помню, я пришёл к ней, предложил как-то помочь материально. Она отказалась, сказала, что очень хотела ребёнка, хорошо, что всё так случилось, бабушка рада, готова помогать. На этом мы расстались
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