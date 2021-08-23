Военкомат нашёл, как быстро успокоить фрик-блогера Дашу Корейку, которому пришла повестка в армию

20-летний блогер и стример Максим Матвеев, больше известный в Сети как Даша Корейка, легко выделяется из толпы благодаря своему необычному внешнему виду. Парень предпочитает женскую одежду, относящуюся к различным субкультурам, и яркий цвет волос. Фрик-тиктокера на платформе смотрит больше 4,4 млн человек, и на днях он опубликовал грустный ролик о том, что ему пришла повестка в армию.

Видео © TikTok / voenkom.pro

В видео Даша плачет, вытирая слёзы, а затем убегает из комнаты настоящей принцессы. Но на вопрос "Что делать?" ему ответил военный комиссар из Витебской области в Белоруссии Руслан Шкодин. Он ведёт популярный тикток-аккаунт на 172 тыс. подписчиков, где выкладывает юмористические скетчи и реакции.

Что делать? Собирай вещи, Даша! Эээ, Максим! И главное — не плачь, солдаты не плачут! О, пошёл собирать... Руслан Шкодин

Фото © Instagram / _kareykadasha

Забавный ролик набрал за пару дней больше 6,2 млн просмотров, а в комментариях пользователи Сети стали шутить над фрик-блогером, который устроил настоящую трагедию.

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Фото © Instagram / _kareykadasha