Военкомат нашёл, как быстро успокоить фрик-блогера Дашу Корейку, которому пришла повестка в армию
Парный ролик вместе с военным комиссаром Шкодиным за три дня в "Тиктоке" набрал 6,2 млн просмотров.
Фото © TikTok / voenkom.pro
20-летний блогер и стример Максим Матвеев, больше известный в Сети как Даша Корейка, легко выделяется из толпы благодаря своему необычному внешнему виду. Парень предпочитает женскую одежду, относящуюся к различным субкультурам, и яркий цвет волос. Фрик-тиктокера на платформе смотрит больше 4,4 млн человек, и на днях он опубликовал грустный ролик о том, что ему пришла повестка в армию.
Видео © TikTok / voenkom.pro
В видео Даша плачет, вытирая слёзы, а затем убегает из комнаты настоящей принцессы. Но на вопрос "Что делать?" ему ответил военный комиссар из Витебской области в Белоруссии Руслан Шкодин. Он ведёт популярный тикток-аккаунт на 172 тыс. подписчиков, где выкладывает юмористические скетчи и реакции.
Что делать? Собирай вещи, Даша! Эээ, Максим! И главное — не плачь, солдаты не плачут! О, пошёл собирать...
Забавный ролик набрал за пару дней больше 6,2 млн просмотров, а в комментариях пользователи Сети стали шутить над фрик-блогером, который устроил настоящую трагедию.
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Была Даша Корейка, стала Даша Армейка
Правда, о повестке блогер, скорее всего, соврал, потому что он так и не смог показать её подписчикам. К тому же осенний призыв начинается только 1 октября, и письмо не должно было так рано прийти. Неизвестно, попадёт стример в армию или нет — недавно тиктокер заявил в сториз, что планирует операцию по смене пола, и даже показал направление на обследование. "Надеюсь, вы поддерживаете мой выбор", — написал он тогда на фото.
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