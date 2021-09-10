"Мне не нужен пиар или его деньги": Журналисты нашли брата Моргенштерна по отцу, и вот что он думает о рэпере

Треки 23-летнего рэпера сейчас звучат повсюду, он заработал целое состояние, а недавно обзавёлся женой. Но на свадьбе Алишера Моргенштерна не было одного человека — его брата по отцу Ролана Валеева.