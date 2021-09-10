"Мне не нужен пиар или его деньги": Журналисты нашли брата Моргенштерна по отцу, и вот что он думает о рэпере
Треки 23-летнего рэпера сейчас звучат повсюду, он заработал целое состояние, а недавно обзавёлся женой. Но на свадьбе Алишера Моргенштерна не было одного человека — его брата по отцу Ролана Валеева.
Фото © Instagram / morgen_shtern, kp.ru
19-летний Ролан Валеев живёт и учится в Уфе, городе, в котором вырос Моргенштерн. По словам парня, который внешне очень похож на Алишера, о том, что они братья, он знал с малых лет: у них один отец — Тагир Валеев, но разные мамы. В детстве мальчики общались и учились в одной школе, однако после отношения сошли на нет.
Слева — Ролан Валеев. Фото © Instagram / morgen_shtern, kp.ru
Он просто перестал со мной общаться, не объясняя причины. Мне его популярность совершенно не интересна. Мне не нужен пиар или его деньги. Нужен только старший брат. Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против, и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе, и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел
Слева — Тагир Валеев. Фото © Instagram / morgen_shtern, influesii
Ролан рассказал, что хочет общаться с братом, но сильно из-за его холодности печалиться не собирается и живёт своей жизнью, пишет kp.ru. По словам мамы Ролана Татьяны Валеевой, не обидело семью и то, что рэпер не пригласил их на свою роскошную свадьбу.
Нет. Отчасти я даже рада. Свадьба напоминала шоу. А мы не хотим даже малейшего налёта публичности в общении братьев. Если они начнут контактировать, то это должно быть без камер и без журналистов
Фото © Instagram / morgen_shtern
Татьяна отметила, что её сын — спокойный, интеллигентный и дипломатичный парень, а Алишер — совсем наоборот. Рэпер больше похож на отца, который не принимал участия в его воспитании.
Алишер — копия отец. Тагир не был звездой, не выходил на сцену, но он ведь тоже очень рано взлетел. Он был самородком, не побоюсь этого слова. Очень умный, талантливый, стал бизнесменом в 90-е и сам себя сделал. Ещё одно совпадение — это ранние браки. Как и отец, Алишер в первый раз женился в 23 года
Мама Ролана призналась, что желает Алишеру добра, но она и родственники боятся, что парень кончит так же плохо, как и его отец. Тагир умер, когда мальчику было 11, и, по словам Татьяны, не последнюю роль в этом сыграл алкоголь. "Сейчас я поддерживаю контакт с тётями Алишера и Ролана по линии отца. И мы правда боимся за Алишера. В голову лезут жуткие мысли, что он повторит судьбу отца", — заявила женщина. А ранее сам рэпер рассказывал, как врачи спасли его от передозировки.
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