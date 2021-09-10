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Эрдоган забыл про камеры и настучал мальчику по голове, когда тот сорвал открытие тоннеля

Карапуз от скуки решил применить ножницы по назначению и разрезал ленточку, однако турецкий президент этот порыв не оценил.

10 сентября, 09:40

Видео © YouTube / Reuters

Курьёзный случай произошёл во время открытия автомобильного тоннеля турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства стоял на сцене вместе с помощниками и детьми, ожидая конца объявления от ведущего. Однако мальчик, который в это время вертел в руках ножницы, явно заскучал на взрослом мероприятии и перерезал голубую ленточку раньше времени.

Видео © YouTube / Reuters

Увидев это, Эрдоган растерялся и недовольно постучал мальцу по голове, объяснив, что так делать было нельзя. Выговор достался и рядом стоящей девочке, которая должна была следить за карапузом. Но та в ответ лишь улыбнулась, радуясь шалости. Тем не менее президент быстро восстановил душевное равновесие и вышел из ситуации, разрезав уже повреждённую ленточку. А, судя по его улыбке в конце, на детей он не слишком-то и разозлился.

Журналист думал, что связь оборвалась, и в прямом эфире сказал всю правду о работе в Афганистане

Журналист думал, что связь оборвалась, и в прямом эфире сказал всю правду о работе в Афганистане

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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