Эрдоган забыл про камеры и настучал мальчику по голове, когда тот сорвал открытие тоннеля

Курьёзный случай произошёл во время открытия автомобильного тоннеля турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава государства стоял на сцене вместе с помощниками и детьми, ожидая конца объявления от ведущего. Однако мальчик, который в это время вертел в руках ножницы, явно заскучал на взрослом мероприятии и перерезал голубую ленточку раньше времени.

Увидев это, Эрдоган растерялся и недовольно постучал мальцу по голове, объяснив, что так делать было нельзя. Выговор достался и рядом стоящей девочке, которая должна была следить за карапузом. Но та в ответ лишь улыбнулась, радуясь шалости. Тем не менее президент быстро восстановил душевное равновесие и вышел из ситуации, разрезав уже повреждённую ленточку. А, судя по его улыбке в конце, на детей он не слишком-то и разозлился.