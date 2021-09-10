Психологи назвали четыре имени, которые навсегда испортят жизнь девочек и превратят их в неудачниц

Желая дать девочке красивое имя, многие родители не задумываются о том, какую судьбу оно принесёт. Но красота имени часто влечёт за собой неудачу, разлад в семейной жизни и прочие неприятности. Психологи называют четыре имени, которые стоит отложить в сторону, выбирая, как назвать ребёнка.

Кадр из фильма "Чудо-женщина" © "Кинопоиск"

Диана

Диана — древнеримская богиня охоты с сильным и властолюбивым характером. Она лидер по рождению. Но только далеко не всем это будет по душе. Внутренняя сила и воинственная натура может стать препятствием для семейной жизни. Неуживчивый и в чём-то дикий характер будет отваживать мужчин. Это же начнёт преследовать и в рабочих делах. Диана всегда чувствует себя как на войне, обречённая на одиночество и дикую охоту.

Кира

Девочка по имени Кира безусловно вырастет талантливым и ярким человеком. Однако она постоянно будет чувствовать конкуренцию и задавать себе (а также окружающим) очень высокую планку, пишет "Рамблер". Кроме того, интриги, скандалы и расследования — вот её второе имя. Такой характер непременно принесёт неприятности и на работе, и в семейной жизни. Зато с Кирой точно не соскучишься.

Аврора

Любительница свободы, своенравная Аврора всегда будет жить по принципу "делаю что хочу". Никаких правил, никаких границ и рамок. Для неё это безусловно плюс, а вот окружающим придётся несладко. К тому же с годами девушки с этим именем обзаводятся сварливостью и недовольством к себе. Размышления о том, что Аврора могла бы достичь в жизни и большего, в итоге выливаются в ворчливость и ненависть ко всему миру. Ну а близкие будут называть пожилую Аврору не иначе как злой бабкой.

Светлана