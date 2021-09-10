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Психологи назвали четыре имени, которые навсегда испортят жизнь девочек и превратят их в неудачниц

Негативное влияние имени на судьбу — уже неоспоримый факт. И вот четыре примера.

10 сентября, 07:42

Кадр из фильма "Чудо-женщина" © "Кинопоиск"

Желая дать девочке красивое имя, многие родители не задумываются о том, какую судьбу оно принесёт. Но красота имени часто влечёт за собой неудачу, разлад в семейной жизни и прочие неприятности. Психологи называют четыре имени, которые стоит отложить в сторону, выбирая, как назвать ребёнка.

Кадр из фильма "Чудо-женщина" © "Кинопоиск"

Кадр из фильма "Чудо-женщина" © "Кинопоиск"

Диана

Диана — древнеримская богиня охоты с сильным и властолюбивым характером. Она лидер по рождению. Но только далеко не всем это будет по душе. Внутренняя сила и воинственная натура может стать препятствием для семейной жизни. Неуживчивый и в чём-то дикий характер будет отваживать мужчин. Это же начнёт преследовать и в рабочих делах. Диана всегда чувствует себя как на войне, обречённая на одиночество и дикую охоту.

Кира

Девочка по имени Кира безусловно вырастет талантливым и ярким человеком. Однако она постоянно будет чувствовать конкуренцию и задавать себе (а также окружающим) очень высокую планку, пишет "Рамблер". Кроме того, интриги, скандалы и расследования — вот её второе имя. Такой характер непременно принесёт неприятности и на работе, и в семейной жизни. Зато с Кирой точно не соскучишься.

Аврора

Любительница свободы, своенравная Аврора всегда будет жить по принципу "делаю что хочу". Никаких правил, никаких границ и рамок. Для неё это безусловно плюс, а вот окружающим придётся несладко. К тому же с годами девушки с этим именем обзаводятся сварливостью и недовольством к себе. Размышления о том, что Аврора могла бы достичь в жизни и большего, в итоге выливаются в ворчливость и ненависть ко всему миру. Ну а близкие будут называть пожилую Аврору не иначе как злой бабкой.

Светлана

Светлана — это настоящая идеалистка. Ожидания от окружающего мира у Светы гораздо выше, чем есть мир на самом деле. Поэтому жестокость, эгоизм и обманы близких людей будут оставлять у девочки с этим именем глубокие раны на сердце. Всё это в итоге превратится в недоверчивость, цинизм и крайне острый язык, от которого не поздоровится никому. Впрочем, если же Светлана найдёт единомышленника, это может превратиться в крепкую дружбу или же отличную семью.

Психологи рекомендуют не называть мальчиков этими тремя именами, иначе из них вырастут злые мужчины

Психологи рекомендуют не называть мальчиков этими тремя именами, иначе из них вырастут злые мужчины

Авторы
Василий Басов
Василий Басов

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