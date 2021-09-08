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Журналист думал, что связь оборвалась, и в прямом эфире сказал всю правду о работе в Афганистане

Ведущий в студии попытался замять инцидент, но над Дэном всё равно изрядно повеселились в соцсетях.

8 сентября, 13:02

Фото © Twitter / Dan Johnson

Корреспондент Би-би-си Дэн Джонсон из Лондона, Великобритания, последние несколько недель был не очень доволен своей работой. Парня отправили в Кандагар, в котором после смены власти в Афганистане стало неспокойно. Ведущий новостей как раз беседовал с Дэном насчёт режима талибов, когда журналист замер, смотря в одну точку, а затем покачал головой, бормоча: "Ужас какой-то, а не работа".

Видео © Twitter / Dan Johnson

Ведущий в студии сразу же перевёл внимание на себя, отметив, что их с коллегой, видимо, подвела связь. Но Дэн не стал смущаться своей оплошности и опубликовал отрывок из новостей, объяснив, что же произошло на самом деле. Оказывается, парень еле успел в номер для репортажа — пропускная карта никак не хотела работать. А после он в срочном порядке соорудил башню вместо штатива, чтобы выйти в эфир с телефона.

Фото © Twitter / Dan Johnson

Фото © Twitter / Dan Johnson

Однако посреди доклада в номере пропала связь, но Дэн закончил его, надеясь, что помехи только с его стороны. Он был прав, и телезрители смогли услышать новости из Афганистана. Вот только техники не сообразили, что замерший журналист — признак проблемы, и не отключили его от эфира. А Дэн, уверенный, что его больше не снимают, в сердцах ругнулся на работу, которая доставила ему в этот день кучу неприятностей. А коллега Дэна из другого новостного агентства дал в комментариях хороший совет на будущее.

Фото © Instagram / danj0hnson

Фото © Instagram / danj0hnson

Не могу говорить за всех, но посоветую ещё помолчать некоторое время. После отключения прямого эфира ваш микрофон могут отрезать не сразу, а вы точно не заметите и скажете что-то, о чём можно пожалеть потом

Раджеш Тивари

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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