Москвич отравился "Белизной", перепутав её с молоком

Его мать сказала, что всё произошло случайно. Её сын решил выпить молока перед сном, но перепутал бутылки и глотнул "Белизны". В итоге мужчину отправили на промывание желудка. Жизни и здоровью его ничто не угрожает, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

А ранее Лайф рассказывал, как в июне 2019 года известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.