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Москвич отравился "Белизной", перепутав её с молоком

В итоге мужчине пришлось вызывать скорую помощь, которая увезла его на промывание желудка.

10 сентября, 14:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Москве 46-летний мужчина отравился отбеливателем "Белизна", подумав, что это молоко. Скорая приехала к нему домой на Алтуфьевское шоссе ночью.

Его мать сказала, что всё произошло случайно. Её сын решил выпить молока перед сном, но перепутал бутылки и глотнул "Белизны". В итоге мужчину отправили на промывание желудка. Жизни и здоровью его ничто не угрожает, пишет телеграм-канал "Осторожно, новости".

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А ранее Лайф рассказывал, как в июне 2019 года известный продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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