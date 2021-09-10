Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге
После церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Северную столицу.
Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE
Трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом для прессы режиме. Министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.
После церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, на других воздушных судах прибыли сослуживцы и центральный аппарат министерства.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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