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Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге

После церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Северную столицу.

10 сентября, 14:23

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

Трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом для прессы режиме. Министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.

После церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, на других воздушных судах прибыли сослуживцы и центральный аппарат министерства.

В подразделениях МЧС по всей России одновременно включат сирены в память о Зиничеве

В подразделениях МЧС по всей России одновременно включат сирены в память о Зиничеве

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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