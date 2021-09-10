Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Петербурге

Трагически погибшего главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом для прессы режиме. Министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.

После церемонии прощания в Москве лафет с телом министра доставили спецбортом МЧС в Санкт-Петербург. Также вылетели близкие Зиничева, на других воздушных судах прибыли сослуживцы и центральный аппарат министерства.