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В подразделениях МЧС по всей России одновременно включат сирены в память о Зиничеве

Как сообщает ведомство, во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.

10 сентября, 10:16
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MchsRussia/status/1435273596310589444/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © Twitter / МЧС России

Акция памяти в честь погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева пройдёт сегодня, 10 сентября, во всех подразделениях ведомства по стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"В 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", — уточнили в ведомстве.

Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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