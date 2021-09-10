В подразделениях МЧС по всей России одновременно включат сирены в память о Зиничеве
Как сообщает ведомство, во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены.
Фото © Twitter / МЧС России
Акция памяти в честь погибшего на учениях в Норильске главы МЧС России Евгения Зиничева пройдёт сегодня, 10 сентября, во всех подразделениях ведомства по стране. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
"В 16:00 мск во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства выстроится специальная техника, на которой включат проблесковые маячки и сирены в память о министре Евгении Николаевиче Зиничеве", — уточнили в ведомстве.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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