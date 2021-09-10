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Минприроды обновило список городов РФ с самым грязным воздухом

В перечне появились три города Красноярского края, шесть городов в Иркутской области и две региональные столицы.

10 сентября, 10:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минприроды РФ добавило в список российских городов с самым грязным воздухом 14 пунктов. Об этом говорится в опубликованном ведомством проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ по итогам 2020 года".

В перечень вошли следующие города: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов в Иркутской области. В Красноярском крае — Канск, Минусинск и Норильск. Помимо них в списке появились Кызыл, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита и Южно-Сахалинск. Благодаря тёплой зиме и большому количеству осадков пять сибирских городов вышли из списка населённых пунктов страны с самым загрязнённым воздухом.

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Ранее россияне назвали самые чистые и грязные города страны. За последние годы горожане отмечают улучшение экологической ситуации.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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