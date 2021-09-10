Минприроды обновило список городов РФ с самым грязным воздухом

Минприроды РФ добавило в список российских городов с самым грязным воздухом 14 пунктов. Об этом говорится в опубликованном ведомством проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ по итогам 2020 года".

В перечень вошли следующие города: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов в Иркутской области. В Красноярском крае — Канск, Минусинск и Норильск. Помимо них в списке появились Кызыл, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита и Южно-Сахалинск. Благодаря тёплой зиме и большому количеству осадков пять сибирских городов вышли из списка населённых пунктов страны с самым загрязнённым воздухом.