Минприроды обновило список городов РФ с самым грязным воздухом
В перечне появились три города Красноярского края, шесть городов в Иркутской области и две региональные столицы.
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Минприроды РФ добавило в список российских городов с самым грязным воздухом 14 пунктов. Об этом говорится в опубликованном ведомством проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды РФ по итогам 2020 года".
В перечень вошли следующие города: Вихоревка, Зима, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов в Иркутской области. В Красноярском крае — Канск, Минусинск и Норильск. Помимо них в списке появились Кызыл, Селенгинск, Улан-Удэ, Чита и Южно-Сахалинск. Благодаря тёплой зиме и большому количеству осадков пять сибирских городов вышли из списка населённых пунктов страны с самым загрязнённым воздухом.
Ранее россияне назвали самые чистые и грязные города страны. За последние годы горожане отмечают улучшение экологической ситуации.
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