Привившихся "Спутником лайт" россиян обязали сдавать ПЦР-тест при въезде в Турцию

По прибытии в Турцию россиянам, ранее привившимся российской вакциной "Спутник лайт", по единым правилам проезда в страну необходимо предоставить свежий отрицательный результат ПЦР-теста, документ, подтверждающий наличие антител к коронавирусу в организме или справку о перенесённом в последние полгода заболевании. Об этом сообщается на сайте Посольства РФ в Анкаре.

Связано это с тем, что Турция пока не признала "Спутник лайт" на своей территории, поэтому привитые этим препаратом граждане не освобождаются от общих санитарных мер при въезде в страну. Избежать всех формальностей могут те, кто ранее привился одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Причём второй компонент такой вакцины должен быть введён не раньше, чем за 14 дней до поездки. В посольстве уточнили, что дети до 12 лет по-прежнему освобождаются от предоставления ПЦР-теста, сертификата о вакцинации или справки об антителах.