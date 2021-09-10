Лавров: Россия не видит угроз со стороны Афганистана, но "держит порох сухим"

Россия не видит реальной угрозы перетекания ситуации в Афганистане на территорию своих стран-союзников в Центральной Азии, однако делает всё возможное, чтобы быть готовой к такому развитию событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Держим порох сухим, естественно. Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников", — сказал он во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021".

Также глава МИД сообщил, что российская сторона слышит и всячески поощряет заявления "Талибана"* о том, что он не намерен узурпировать власть и создавать проблемы соседним государствам. Кроме того, участники движения уверяли, что будут бороться с террористами, которые ещё остались на территории их страны. При этом Россия продолжает вести плотную работу, в том числе по военной линии, со своими союзниками в Центральной Азии по вопросу ситуации в Афганистане.

"Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придётся и приходится уже практически всем. В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, я думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле", — пояснил Лавров.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.