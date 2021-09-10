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Лавров: Россия не видит угроз со стороны Афганистана, но "держит порох сухим"

Глава МИД отметил, что Москва ведёт плотную работу со своими союзниками в Центральной Азии по данному вопросу.

10 сентября, 17:33
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1430476789130960898" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России</a></p>

Фото © МИД России

Россия не видит реальной угрозы перетекания ситуации в Афганистане на территорию своих стран-союзников в Центральной Азии, однако делает всё возможное, чтобы быть готовой к такому развитию событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Держим порох сухим, естественно. Но сейчас у нас нет оснований видеть реальную угрозу перетекания этих неспокойных событий на территорию наших союзников", — сказал он во время форума современной журналистики "Вся Россия – 2021".

Также глава МИД сообщил, что российская сторона слышит и всячески поощряет заявления "Талибана"* о том, что он не намерен узурпировать власть и создавать проблемы соседним государствам. Кроме того, участники движения уверяли, что будут бороться с террористами, которые ещё остались на территории их страны. При этом Россия продолжает вести плотную работу, в том числе по военной линии, со своими союзниками в Центральной Азии по вопросу ситуации в Афганистане.

"Разговаривать с "Талибаном" неизбежно придётся и приходится уже практически всем. В зависимости от того, как "Талибан" будет выполнять свои заявленные цели и принципы своей власти, конечно, я думаю, признание будет рассматриваться в конкретном смысле", пояснил Лавров.

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Ранее талибы объявили состав нового Правительства Афганистана. Исполняющим обязанности премьер-министра страны стал Мохаммад Хасан Ахунд. В СМИ появились сведения о том, что инаугурация нового афганского кабмина назначена на 11 сентября. В беседе с Лайфом политолог Валерий Коровин счёл выбор даты 11 сентября "очень символичным жестом" и назвал его постиронией со стороны талибов. Однако 10 сентября талибы заявили об отмене инаугурации.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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