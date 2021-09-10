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Эксперты ЖКХ раскритиковали предложение об изменении отопительных норм в России

По их мнению, для таких нововведений нужны серьёзные основания, а также дополнительные расчёты и исследования.

10 сентября, 17:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Старый принцип включения батарей основан на расчётах и исследованиях, а новое предложение депутата Госдумы об изменении отопительных норм в России ничем не подкреплено. Об этом рассказал создатель и руководитель проекта "Дом-и-двор. РФ", эксперт ЖКХ Павел Степура.

Он объяснил, что температура на протяжении нескольких дней может значительно меняться, осенью после трёх дней холодов может наступить бабье лето и в таком случае при включённом отоплении люди просто "зажарятся" в своих квартирах.

"К сожалению, нельзя без особых последствий включить отопление, потом выключить, когда потеплеет, а потом снова включить. Потому что каждый раз отключать систему — это крайне тяжело для самой системы и приведёт к техническим проблемам", — пояснил Степура в беседе с телеканалом "360".

По его мнению, для изменения существующей нормы нужны серьёзные основания и расчёты, нужно провести исследования и чётко объяснить необходимость нововведений. Однако специалист утверждает, что выход из ситуации есть. Например, на крышах домов можно устанавливать газовые котельные, которые могут заменить собой централизованное теплоснабжение. Их можно включать в любое время по решению собственников квартир или управляющей компании.

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"Страшно, мы тоже так греемся": Жители Ногинска несут цветы к многоэтажке, где семь человек погибли при взрыве газа

"Это прекрасное решение: в таких домах по решению собственников отопление можно включить тогда, когда они сами захотят. Эта схема распространена практически во всех странах, кроме России, и во многих домах индивидуального жилищного строительства", — рассказал Степура.

Директор управляющей компании и эксперт по развитию ЖКХ Юрий Подобед предложил другой вариант — установку индивидуальных тепловых станций. По его мнению, подобная гибкая система индивидуального теплоснабжения отдельных домов или кварталов была бы уместна, особенно в ветхих домах, где теплоёмкость изношена.

Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Эксперт в области ЖКХ оценила идею изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске

Напомним, в Госдуме предложили изменить отопительные нормы после взрыва в Ногинске. Депутат Елена Вторыгина отметила, что причиной взрыва в жилом доме мог стать газ, который из-за похолодания в Подмосковье жильцы включили на ночь для обогрева квартиры.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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