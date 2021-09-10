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МИД РФ заявил о доказательствах нарушения законов IT-гигантами США перед выборами

В этой связи Салливану сообщили о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

10 сентября, 17:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей </p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Замглавы министерства Сергей Рябков заявил послу США Джону Салливану о наличии у Москвы доказательств нарушения российских законов цифровыми гигантами США. Он также уточнил, что нарушение закона связано с наступающими выборами в Госдуму.

"В ходе беседы было подчёркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального собрания РФ. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Ранее посла США Джона Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Он пробыл там недолго, а затем покинул здание МИД, отказавшись общаться с прессой. Позднее стало известно, что посла США Салливана вызвали в МИД РФ из-за попыток вмешательства Запада в предстоящие думские выборы, о которых ранее предупреждал и министр Лавров, и глава СВР Нарышкин.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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