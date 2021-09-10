Лавров услышал "отголоски КВН" в высказываниях Зеленского
Он отметил, что если лидер Незалежной хочет таким образом найти путь к сердцам избирателей, то это печально.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слышит в речах президента Украины Владимира Зеленского отголоски популярной юмористической передачи КВН. Он отметил, что если лидер Незалежной пытается завоевать так популярность, то это не радует.
"То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим. Я вижу здесь ещё отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоёвывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", — сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".
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Ранее Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в её состав, предложил "искать себе место в России". Также он, говоря о планах баллотироваться повторно, заявил, что лучше выполнит всё, что обещал, за один срок и поедет отдыхать. Да и украинские политологи считают, что шансы переизбраться у действующего украинского лидера почти ничтожны.
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