Лавров услышал "отголоски КВН" в высказываниях Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слышит в речах президента Украины Владимира Зеленского отголоски популярной юмористической передачи КВН. Он отметил, что если лидер Незалежной пытается завоевать так популярность, то это не радует.

"То, как он выполняет то, что обещал, мы прекрасно видим. Я вижу здесь ещё отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоёвывать сердца своих избирателей? Но это печально, если другого способа не осталось", — сказал он на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".