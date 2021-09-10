Юрист объяснил, ждёт ли "Магнит" наказание за смерть бабушки и внучки после отравления арбузом
Если вину сотрудников магазина докажут, речь может идти о трёх годах лишения свободы. Но причинно-следственная связь между гибелью людей и купленными продуктами должна быть неоспорима.
Фото © Сайт магазина "Магнит"
Юрист и член Общественной палаты Артём Кирьянов объяснил Лайфу, кто понесёт ответственность за гибель целой семьи, отравившейся, по предварительным данным, арбузом из "Магнита". По словам эксперта, наказание должно понести лицо, непосредственно ответственное за торговлю. Это может быть директор филиала или сотрудники, которые не проконтролировали качество продукции.
"В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причинно-следственную связь между смертью людей и продуктами, которые им продали в торговой сети", — поясняет собеседник Лайфа.
Кирьянов уточнил, что сотрудники "Магнита" не избегут срока, если их вина будет доказана. По его словам, в данном случае виновникам грозит до трёх лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
Комментариев: 0