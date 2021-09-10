Юрист объяснил, ждёт ли "Магнит" наказание за смерть бабушки и внучки после отравления арбузом

Юрист и член Общественной палаты Артём Кирьянов объяснил Лайфу, кто понесёт ответственность за гибель целой семьи, отравившейся, по предварительным данным, арбузом из "Магнита". По словам эксперта, наказание должно понести лицо, непосредственно ответственное за торговлю. Это может быть директор филиала или сотрудники, которые не проконтролировали качество продукции.

"В рамках расследования уголовного дела предстоит выяснить причинно-следственную связь между смертью людей и продуктами, которые им продали в торговой сети", — поясняет собеседник Лайфа.