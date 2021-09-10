"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи

В сети магазинов "Магнит", где был куплен арбуз, предположительно, ставший причиной смертельного отравления двух человек, проводят внутреннее расследование. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе компании.

"Мы уже идентифицировали партию арбузов, которые были в продаже в магазине на Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности", — сказали в пресс-службе.