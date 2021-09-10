"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи
Компания утверждает, что сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляя всю необходимую информацию.
Скриншот из видео © LIFE
В сети магазинов "Магнит", где был куплен арбуз, предположительно, ставший причиной смертельного отравления двух человек, проводят внутреннее расследование. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе компании.
"Мы уже идентифицировали партию арбузов, которые были в продаже в магазине на Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности", — сказали в пресс-службе.
Сейчас эту партию снимают с продажи до выяснения обстоятельств. В компании заверили, что сотрудничают с Роспотребнадзором и органами правопорядка, предоставляя всю необходимую информацию.
Напомним, в Москве три члена одной семьи отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, а мама ребёнка попала в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", а магазин, где был куплен злополучный арбуз, закрыли.
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