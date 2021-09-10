Сосед отравившейся арбузом семьи не верит в версию о гибели людей из-за продуктов из "Магнита"

Сосед отравившейся арбузом семьи рассказал об обстоятельствах произошедшего. Видео © LIFE

Семью из трёх человек, которые могли отравиться арбузом из "Магнита", в больницы отвезли разные кареты скорой помощи за один день. Об этом Лайфу рассказал их сосед.

По словам мужчины, в течение всего прошедшего дня к пострадавшей семье приезжали скорые. Сначала врачи увезли мать, потом бабушку и затем 15-летнюю девочку. Но, непонятно, почему их всех не забрали сразу. По словам собеседника Лайфа, сама семья приличная, бесконфликтная, за здоровьем они следили.

"Большая трагедия. Люди очень приличные. Просто трагедия, чистой воды трагедия", — говорит мужчина.