Сосед отравившейся арбузом семьи не верит в версию о гибели людей из-за продуктов из "Магнита"
Собеседник Лайфа подчеркнул необходимость подробной инспекции дома на предмет бактерий или инфекций.
Сосед отравившейся арбузом семьи рассказал об обстоятельствах произошедшего. Видео © LIFE
Семью из трёх человек, которые могли отравиться арбузом из "Магнита", в больницы отвезли разные кареты скорой помощи за один день. Об этом Лайфу рассказал их сосед.
По словам мужчины, в течение всего прошедшего дня к пострадавшей семье приезжали скорые. Сначала врачи увезли мать, потом бабушку и затем 15-летнюю девочку. Но, непонятно, почему их всех не забрали сразу. По словам собеседника Лайфа, сама семья приличная, бесконфликтная, за здоровьем они следили.
"Большая трагедия. Люди очень приличные. Просто трагедия, чистой воды трагедия", — говорит мужчина.
При этом в версию об отравлении арбузом из магазина "Магнит" мужчина верит с трудом — причиной трагедии могло стать что-то другое, поэтому нужно обследовать дом на предмет бактерий или опасных инфекций. Сосед говорит, что люди часто закупаются в этом супермаркете и ничего подобного раньше не происходило.
Напомним, в Москве три члена одной семьи отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", а магазин, где был куплен злополучный арбуз, закрыли.
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