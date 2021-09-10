Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным
Собеседница Лайфа предупредила, что точка невозврата может быть пройдена ещё до того, как человек поступил в стационар.
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Пищевые токсикоинфекции не так безобидны, как считает большинство людей, сказала Лайфу врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя смертельное отравление бабушки и внучки арбузом в Москве.
"Отравление арбузом может быть по двум причинам, во-первых, это чаще всего и, скорее всего, учитывая, что у нас уже сентябрь и арбузы спелые, скорее всего, это пищевая токсикоинфекция. То есть это микробы, которые размножились в арбузе, а некоторые микробы вырабатывают яды и токсины, которые тоже скапливаются в этом же продукте. И, попадая в организм, они продолжают размножаться в кишечнике и тоже вырабатывать токсины", — пояснила врач.
Она отметила, что дети и пожилые люди более уязвимы перед инфекцией. Чернышова рассказала, что при таком типе отравления состояние может внезапно ухудшиться из-за быстрой потери жидкостей и солей, электролитов в крови. Это может привести к нарушению работы организма, что, в свою очередь, спровоцирует остановку сердца и отказ работы почек и печени. Причём всё это происходит практически одновременно.
"Бывает так, что некая точка невозврата может быть пройдена ещё до того, как человек в стационар поступил", — сказала Чернышова.
Напомним, в Москве три человека отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Трагедия произошла в столичном районе Люблино. Содержимое холодильника погибших отправлено на исследование в лабораторию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Позже стало известно, что 11-летнего соседа семьи госпитализировали с похожими симптомами.
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