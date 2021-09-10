НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

Собеседница Лайфа предупредила, что точка невозврата может быть пройдена ещё до того, как человек поступил в стационар.

10 сентября, 15:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пищевые токсикоинфекции не так безобидны, как считает большинство людей, сказала Лайфу врач-терапевт Надежда Чернышова, комментируя смертельное отравление бабушки и внучки арбузом в Москве.

"Отравление арбузом может быть по двум причинам, во-первых, это чаще всего и, скорее всего, учитывая, что у нас уже сентябрь и арбузы спелые, скорее всего, это пищевая токсикоинфекция. То есть это микробы, которые размножились в арбузе, а некоторые микробы вырабатывают яды и токсины, которые тоже скапливаются в этом же продукте. И, попадая в организм, они продолжают размножаться в кишечнике и тоже вырабатывать токсины", пояснила врач.

Она отметила, что дети и пожилые люди более уязвимы перед инфекцией. Чернышова рассказала, что при таком типе отравления состояние может внезапно ухудшиться из-за быстрой потери жидкостей и солей, электролитов в крови. Это может привести к нарушению работы организма, что, в свою очередь, спровоцирует остановку сердца и отказ работы почек и печени. Причём всё это происходит практически одновременно.

"Бывает так, что некая точка невозврата может быть пройдена ещё до того, как человек в стационар поступил", сказала Чернышова.

В Москве возбудили дело после смертельного отравления бабушки и внучки арбузом

В Москве возбудили дело после смертельного отравления бабушки и внучки арбузом

Напомним, в Москве три человека отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Трагедия произошла в столичном районе Люблино. Содержимое холодильника погибших отправлено на исследование в лабораторию НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Позже стало известно, что 11-летнего соседа семьи госпитализировали с похожими симптомами.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи

сегодня в 16:35

Сосед отравившейся арбузом семьи не верит в версию о гибели людей из-за продуктов из "Магнита"

сегодня в 16:32

Привившихся "Спутником лайт" россиян обязали сдавать ПЦР-тест при въезде в Турцию

сегодня в 16:37

В Кировской области целые сутки ищут в лесу "солдата-грибника" с автоматом

сегодня в 16:32

"Мы с Белоруссией друзья": В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

сегодня в 16:22

Новости партнеров

Layer 1