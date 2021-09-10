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В Мордовии потушили природный пожар на территории заповедника

В МЧС продолжают следить за обстановкой во избежание появления новых очагов.

10 сентября, 14:48
<p>Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Фото © ТАСС / Алеев Егор

В Мордовии ликвидировали крупный природный пожар на территории природного заповедника, который возник в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован", — говорится в сообщении.

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В северо-западной части заповедника очаг возгорания составил 5950 гектаров, в северо-восточной — 6400 гектаров. В МЧС добавили, что продолжают мониторинг пожарной обстановки в регионе, чтобы оперативно реагировать на любые очаги возгорания.

Напомним, природный пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника возник после грозы. В дальнейшем благодаря жаре и ветру огонь подступил к границам Нижегородской области. На этом фоне, как сообщал Лайф, в обоих регионах был введён режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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