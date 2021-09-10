В Мордовии потушили природный пожар на территории заповедника

В Мордовии ликвидировали крупный природный пожар на территории природного заповедника, который возник в начале августа. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован", — говорится в сообщении.

В северо-западной части заповедника очаг возгорания составил 5950 гектаров, в северо-восточной — 6400 гектаров. В МЧС добавили, что продолжают мониторинг пожарной обстановки в регионе, чтобы оперативно реагировать на любые очаги возгорания.