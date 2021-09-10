Косачев объяснил важность строительства "Северного потока – 2" для Европы

По словам Косачева, все подозрения, что проект направлен против Украины, — это "всё от лукавого" и является "следствием недобросовестной конкуренции". Парламентарий добавил, что к этому относится и некое запугивание европейских потребителей, что Россия может использовать газопровод в качестве оружия. Он пояснил, что американцы руками своих лояльных партнёров пытались обеспечить для себя преимущественные условия конкуренции на европейском рынке газа, но не преуспели. Сенатор выразил надежду на то, что далее параметры сотрудничества будут определяться исключительно экономическими факторами без примеси политики.