Косачев объяснил важность строительства "Северного потока – 2" для Европы
Сенатор пояснил, что все нападки на проект курировали США, чтобы обеспечить для себя преимущественные условия конкуренции на рынке газа.
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что "Северный поток – 2" является "нашим общим вкладом" в энергетическую безопасность Европы.
"Это диверсификация маршрутов, удешевление транзитного плеча и использование сети, которая отвечает самым современным требованиям экологии", — объяснил сенатор в беседе с RT.
По словам Косачева, все подозрения, что проект направлен против Украины, — это "всё от лукавого" и является "следствием недобросовестной конкуренции". Парламентарий добавил, что к этому относится и некое запугивание европейских потребителей, что Россия может использовать газопровод в качестве оружия. Он пояснил, что американцы руками своих лояльных партнёров пытались обеспечить для себя преимущественные условия конкуренции на европейском рынке газа, но не преуспели. Сенатор выразил надежду на то, что далее параметры сотрудничества будут определяться исключительно экономическими факторами без примеси политики.
Косачев также поздравил с успешным завершением строительства "Северного потока – 2" всех причастных к реализации проекта.
Напомним, сегодня, 10 сентября, "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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