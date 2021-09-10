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"Мы с Белоруссией друзья": В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

Законодательные решения предстоит принять в промышленности, экономики и других сферах.

10 сентября, 16:22

Фото © LIFE / Павел Баранов

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко была очень правильной, особенно на фоне ухудшающихся отношений с Украиной. Об этом Лайфу заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Готовились документы все для предписания, это достаточно долго, поэтому нам сейчас законодательно многое нужно будет решить. Обсуждается чуть ли не до общей платёжной системы. Понятно, что это и промышленность, и экономика, и налоговая, и таможенная службы. Много вопросов, которые у нас общие. Это событие говорит о том, что мы с Белоруссией друзья и партнёры", — сказала она.

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Накануне в Москве состоялась пятая за год встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры обсудили пути совместного сотрудничества в разных сферах, общие проекты и главную тему — интеграцию двух стран. По мнению политологов, эти переговоры стали самыми продуктивными и прорывными за последние 20 лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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