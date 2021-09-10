Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко была очень правильной, особенно на фоне ухудшающихся отношений с Украиной. Об этом Лайфу заявила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Готовились документы все для предписания, это достаточно долго, поэтому нам сейчас законодательно многое нужно будет решить. Обсуждается чуть ли не до общей платёжной системы. Понятно, что это и промышленность, и экономика, и налоговая, и таможенная службы. Много вопросов, которые у нас общие. Это событие говорит о том, что мы с Белоруссией друзья и партнёры", — сказала она.