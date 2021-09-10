Повстанцы показали видео с поля битвы в Панджшере после попытки талибов окружить отряд сопротивления
По словам ополченцев, в результате вооружённого столкновения 80 боевиков-радикалов были убиты и 35 взяты в плен.
Талибы попытались атаковать отряд сопротивления в Панджшере, но потерпели неудачу. Видео © LIFE
Сегодня днём боевики радикального движения "Талибан"* пришли из трёх районов Панджшера и попытались атаковать отряд сопротивления, но потерпели поражение. Об этом Лайфу сообщил командир отряда.
Он рассказал, что талибы попытались окружить ополченцев с трёх сторон: из Панджшерской долины, с границы провинции и небольшой части водопада Панджшер. На кадрах видно наступление фронта сопротивления, афганские повстанцы с оружием в руках продвигаются вперёд. По словам командира, именно с этого места талибы начали проигрывать. По словам собеседника Лайфа, в результате вооружённого столкновения 80 боевиков движения были убиты и 35 взяты в плен.
Ранее представитель "Талибана"* заявил об окончании войны в Афганистане. Радикалы утверждают, что полностью контролируют провинцию Панджшер, однако силы сопротивления это опровергают. Также стало известно, что боевики захватили мавзолей Ахмада Шаха Масуда — отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда – младшего. Позже появилась информация, что талибы* разрушили могилу Панджшерского Льва.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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