Повстанцы показали видео с поля битвы в Панджшере после попытки талибов окружить отряд сопротивления

Сегодня днём боевики радикального движения "Талибан"* пришли из трёх районов Панджшера и попытались атаковать отряд сопротивления, но потерпели поражение. Об этом Лайфу сообщил командир отряда.

Он рассказал, что талибы попытались окружить ополченцев с трёх сторон: из Панджшерской долины, с границы провинции и небольшой части водопада Панджшер. На кадрах видно наступление фронта сопротивления, афганские повстанцы с оружием в руках продвигаются вперёд. По словам командира, именно с этого места талибы начали проигрывать. По словам собеседника Лайфа, в результате вооружённого столкновения 80 боевиков движения были убиты и 35 взяты в плен.