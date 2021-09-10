Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в ряде стран, включая Россию

Китайский техногигант Xiaomi начал блокировать свои смартфоны в некоторых регионах мира. Как сообщает XDA developers, проблемы наблюдаются на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на территории Крыма.

Блокировка наступает спустя несколько суток после использования устройства на перечисленных территориях. Пользователи видят на экране телефона предупреждение о том, что политика компании Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта в регионе, в котором сейчас находится смартфон.

При этом китайская корпорация и раньше запрещала продажу своей продукции в отдельных частях мира, но никогда не вмешивалась в работу своих устройств удалённо. Отмечается, что пока случаев, когда смартфон, активированный в одной стране, а затем привезённый на "запрещённую" территорию, блокировался, не фиксировалось. Те, кто столкнулся с блокировкой, нашли способ её обхода, перепрошивая устройство на неофициальный кастом.