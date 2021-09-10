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Xiaomi начала блокировать свои смартфоны в ряде стран, включая Россию

Свои действия там объясняют тем, что продажа устройств в этих местах запрещена политикой компании.

10 сентября, 15:55
<p>Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung</p>

Фото © ТАСС / AP / Kin Cheung

Китайский техногигант Xiaomi начал блокировать свои смартфоны в некоторых регионах мира. Как сообщает XDA developers, проблемы наблюдаются на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане и на территории Крыма.

Блокировка наступает спустя несколько суток после использования устройства на перечисленных территориях. Пользователи видят на экране телефона предупреждение о том, что политика компании Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта в регионе, в котором сейчас находится смартфон.

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При этом китайская корпорация и раньше запрещала продажу своей продукции в отдельных частях мира, но никогда не вмешивалась в работу своих устройств удалённо. Отмечается, что пока случаев, когда смартфон, активированный в одной стране, а затем привезённый на "запрещённую" территорию, блокировался, не фиксировалось. Те, кто столкнулся с блокировкой, нашли способ её обхода, перепрошивая устройство на неофициальный кастом.

Ранее Лайф сообщал, что популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов и планшетов по всему миру.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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