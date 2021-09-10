Лолита раскрыла секрет похудения, и он заключается в отказе всего от трёх продуктов
Артистка пояснила, что ни к каким операциям и волшебным пилюлям она не прибегала, а лишь немного себя ограничила.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Известная российская певица Лолита Милявская поделилась секретом того, как ей удалось быстро привести себя в форму. 57-летнюю знаменитость засыпали вопросами о преображении. И она призналась: диеты тут ни при чём. Она просто сдала кровь на анализ, и врач вынес ей вердикт.
"Эндокринолог сказала: "Тебе нельзя банан, виноград и бухать три месяца". Это, конечно, было сложно", — цитирует слова артистки портал "Дни.ру".
Дело в том, что артистка не привыкла полностью исключать спиртное из своей жизни на долгие сроки. Однако ради собственного здоровья ей пришлось соблюдать запрет. И результат, по словам певицы, не заставил себя долго ждать. Да так, что фанаты ахнули, как она заметно похорошела и удивительным образом похудела.
Певица отметила, что схема, которая помогает худеть, у каждого своя. То, что нужно исключить из рациона, определяется квалифицированным врачом на основании анализов. Она подчеркнула, что с возрастом обмен веществ ухудшается, поэтому нужно внимательно относиться к своему организму и обращаться к врачам. Лолита не верит ни в "волшебные пилюли", ни в диеты. Самостоятельно улучшить метаболизм, по её словам, не получится, лучше обратиться к эндокринологу.
Лолита Милявская — эпатажная певица российского шоу-бизнеса, актриса, ведущая популярных ток-шоу. За свою карьеру выделялась мощной харизмой и экстравагантными выступлениями. Лауреат премий "Песня года", "Золотой граммофон", "Овация", ТЭФИ. Прославилась как участница кабаре-дуэта "Академия", а потом стала строить сольную карьеру. Подробнее о творческой биографии и личной жизни Милявской читайте на сайте uznayvse.ru.
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