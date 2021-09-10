Лолита раскрыла секрет похудения, и он заключается в отказе всего от трёх продуктов

Известная российская певица Лолита Милявская поделилась секретом того, как ей удалось быстро привести себя в форму. 57-летнюю знаменитость засыпали вопросами о преображении. И она призналась: диеты тут ни при чём. Она просто сдала кровь на анализ, и врач вынес ей вердикт.

"Эндокринолог сказала: "Тебе нельзя банан, виноград и бухать три месяца". Это, конечно, было сложно", — цитирует слова артистки портал "Дни.ру".

Дело в том, что артистка не привыкла полностью исключать спиртное из своей жизни на долгие сроки. Однако ради собственного здоровья ей пришлось соблюдать запрет. И результат, по словам певицы, не заставил себя долго ждать. Да так, что фанаты ахнули, как она заметно похорошела и удивительным образом похудела.

Певица отметила, что схема, которая помогает худеть, у каждого своя. То, что нужно исключить из рациона, определяется квалифицированным врачом на основании анализов. Она подчеркнула, что с возрастом обмен веществ ухудшается, поэтому нужно внимательно относиться к своему организму и обращаться к врачам. Лолита не верит ни в "волшебные пилюли", ни в диеты. Самостоятельно улучшить метаболизм, по её словам, не получится, лучше обратиться к эндокринологу.