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Цена газа в Европе впервые превысила $710 за тысячу кубометров

Общий рост стоимости с начала дня составляет уже 2,5%, а ещё вчера цена была 679 долларов за 1000 кубов.

10 сентября, 15:31

Фото © Pexels

Стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, превысив 710 долларов за 1000 кубометров. Таковы данные биржи ICE.

Ещё с утра 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за 1000 кубометров, к вечеру был поставлен промежуточный рекорд на отметке 700 долларов. А сегодня, 10 сентября, стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на пике достигла 710,07 доллара за 1000 кубов. Общий рост стоимости с начала дня составляет уже 2,5%.

Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе

Путин назвал причину высоких цен на газ в Европе

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул выгодность заключения с Россией долгосрочных контрактов на поставку газа. Глава государства напомнил, что на свободном рынке в Европе цена на газ составляет 650 долларов за 1000 кубов — это является следствием решений прошлого состава Еврокомиссии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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