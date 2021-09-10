Цена газа в Европе впервые превысила $710 за тысячу кубометров

Ещё с утра 9 сентября стоимость октябрьского фьючерса составляла 679 долларов за 1000 кубометров, к вечеру был поставлен промежуточный рекорд на отметке 700 долларов. А сегодня, 10 сентября, стоимость октябрьского фьючерса по индексу голландского TTF на пике достигла 710,07 доллара за 1000 кубов. Общий рост стоимости с начала дня составляет уже 2,5%.