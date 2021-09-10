В Швеции родителям запретили назвать ребёнка Владимиром Путиным

В шведском Лахольме родители хотели назвать своего ребёнка Владимиром Путиным, но им отказали. Об этом рассказала местная радиостанция Sveriges Radio.

Родители обратились в Шведское налоговое агентство, подав туда заявку на имя для сына согласно законодательству. Ведомство отклонило регистрацию. Точная причина не указана, но по законам страны сотрудники могут отказать в случае, если, по их мнению, "имя доставит владельцу неудобства". Родители теперь должны подать новое заявление.