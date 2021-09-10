В Швеции родителям запретили назвать ребёнка Владимиром Путиным
Сотрудники могут по закону отклонить регистрацию, если "имя доставит владельцу неудобства".
В шведском Лахольме родители хотели назвать своего ребёнка Владимиром Путиным, но им отказали. Об этом рассказала местная радиостанция Sveriges Radio.
Родители обратились в Шведское налоговое агентство, подав туда заявку на имя для сына согласно законодательству. Ведомство отклонило регистрацию. Точная причина не указана, но по законам страны сотрудники могут отказать в случае, если, по их мнению, "имя доставит владельцу неудобства". Родители теперь должны подать новое заявление.
Ранее Лайф писал о том, какие имена не стоит давать мальчикам, чтобы из них не выросли злые мужчины.
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