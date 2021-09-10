Немецкий регулятор озвучил условия запуска "Северного потока – 2"

"Северный поток – 2" можно будет запускать только после прохождения сертификации независимым оператором. В противном случае компанию Nord Stream 2 AG могут наказать, сообщили РИА "Новости" в Федеральном сетевом агентстве (BNA).

В настоящий момент BNA рассматривает соответствующую заявку компании, которая была подана для соблюдения правил третьего энергопакета ЕС. Помимо прочего, в нём идёт речь об анбандлинге — разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.