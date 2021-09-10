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Немецкий регулятор озвучил условия запуска "Северного потока – 2"

Одно из них — анбандлинг, то есть разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

10 сентября, 15:27
<p>Фото ©<a href="http://nord-stream2.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Nord-stream2.com</a></p>

Фото © Nord-stream2.com

"Северный поток – 2" можно будет запускать только после прохождения сертификации независимым оператором. В противном случае компанию Nord Stream 2 AG могут наказать, сообщили РИА "Новости" в Федеральном сетевом агентстве (BNA).

В настоящий момент BNA рассматривает соответствующую заявку компании, которая была подана для соблюдения правил третьего энергопакета ЕС. Помимо прочего, в нём идёт речь об анбандлинге — разделении организаций, которые занимаются добычей и транспортировкой газа.

"Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать это как административное правонарушение", — сообщили в ведомстве.

В Польше признали, что строительство "Северного потока – 2" остановить не удалось

В Польше признали, что строительство "Северного потока – 2" остановить не удалось

Напомним, сегодня, 10 сентября, "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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