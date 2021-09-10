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Зеленского уличили в попытке выбить больше денег из США заявлением о войне с Россией

Парламентарий напомнил, что предыдущие власти Незалежной "распилили" средства, направленные Западом в качестве финансовой поддержки.

10 сентября, 15:24
<p>Фото © ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Doug Mills / POOL

Своим заявлением о возможной полномасштабной войне с Россией президент Украины Владимир Зеленский пытается получить дополнительное финансирование от США. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" высказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

"Зеленский после встречи с Байденом видит свою задачу в максимальном нагнетании страстей, чтобы получить определённые преференции в надежде на увеличение финансовой поддержки от США", — сказал парламентарий.

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По мнению Новикова, команда Зеленского хочет пойти по стопам своих предшественников, которые "распилили" деньги Запада между олигархами и крупными чиновниками. При этом депутат предположил, что подобные заявления не просто так звучат из уст украинского президента в то время, когда в Москве Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждают формирование Союзного государства.

"Это будет использовано Западом для нагнетания страстей, нагнетания ситуации, чтобы можно было говорить о двух диктаторах в Европе. Зеленский считает уместным предложить свои услуги, чтобы напомнить о том, что Украина находится вблизи как России, так и Белоруссии", — добавил Новиков.

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Напомним, о риске полномасштабной войны с Россией Владимир Зеленский заявил в ходе форума YES Brainstorming, добавив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям".

Авторы
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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