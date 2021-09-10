В Чувашии "крушитель" с камнем разбил лобовые стёкла двух машин
Он не смог объяснить причину внезапной агрессии, но возместил ущерб пострадавшим.
Фото © Соцсети
В Чувашии около деревни Чиганары мужчина выбежал на дорогу и начал разбивать стёкла проезжающих автомобилей. О случившемся Лайфу сообщили в региональном ГУ МВД.
В Чувашии мужик разбивал камнем лобовые стёкла проезжавших машин. Видео © Соцсети
"В результате его порыва агрессии он успел повредить лобовые стекла двум авто, но на месте сразу возместил пострадавшим полный ущерб. Пострадавшие отказались от подачи заявления, дали объяснения, что после возмещения ущерба претензий к мужчине не имеют, соответственно, уголовное дело не возбуждалось", — уточнил собеседник Лайфа.
При этом на поле битвы приезжали психологи МВД. Они не выявили у мужчины состояния алкогольного и наркотического опьянения. Полицейским он рассказал о спонтанном характере приступа агрессии. Выяснилось также, что мужчина, выехав из Москвы, уже 10 дней катается на своей машине по России. Все личные документы были при нём.
Ранее в Новокузнецке пьяная россиянка устроила стрельбу из пневмата прямо на детской площадке. В какой-то момент её обидчица попыталась обезоружить соперницу — именно тогда неадекватная дама и открыла огонь. Пострадавшая женщина пообщалась с Лайфом и сообщила подробности инцидента.
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