Из дома отравившейся арбузом семьи медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами

Из дома отравившейся арбузом семьи в больницу увезли ещё двух человек с похожими симптомами. Видео © LIFE

Из дома на юго-востоке Москвы, где жила отравившаяся арбузом семья, в больницу с похожими симптомами увезли ещё трёх человек. О госпитализированном 11-летнем мальчике Лайф уже писал ранее. Кроме того, сейчас стало известно ещё про двух жильцов этого же дома, к которым приехали медики.

Госпитализацию женщины во дворе застали журналисты. При этом она, садясь в машину скорой, успела рассказать, что арбуз не покупала. Второй госпитализированный, по данным источника Лайфа, 9-летний мальчик. Его доставили в Морозовскую больницу с болями в животе.