НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Из дома отравившейся арбузом семьи медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами

Ранее в больнице скончались бабушка и 15-летняя внучка. Мама девочки находится в реанимации.

10 сентября, 15:21

Из дома отравившейся арбузом семьи в больницу увезли ещё двух человек с похожими симптомами. Видео © LIFE

Из дома на юго-востоке Москвы, где жила отравившаяся арбузом семья, в больницу с похожими симптомами увезли ещё трёх человек. О госпитализированном 11-летнем мальчике Лайф уже писал ранее. Кроме того, сейчас стало известно ещё про двух жильцов этого же дома, к которым приехали медики.

Госпитализацию женщины во дворе застали журналисты. При этом она, садясь в машину скорой, успела рассказать, что арбуз не покупала. Второй госпитализированный, по данным источника Лайфа, 9-летний мальчик. Его доставили в Морозовскую больницу с болями в животе.

Как уточняет наш собеседник, оба мальчика, которых увезли медики, ходили в одну школу. Однако погибшая девочка-подросток училась в другом образовательном учреждении.

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

Напомним, в Москве три члена одной семьи отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", а магазин, где был куплен злополучный арбуз, закрыли.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи

сегодня в 16:35

Сосед отравившейся арбузом семьи не верит в версию о гибели людей из-за продуктов из "Магнита"

сегодня в 16:32

В Кировской области целые сутки ищут в лесу солдата-грибника с автоматом

сегодня в 16:32

"Мы с Белоруссией друзья": В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

сегодня в 16:22

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

сегодня в 16:19

Новости партнеров

Layer 1