Из дома отравившейся арбузом семьи медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами
Ранее в больнице скончались бабушка и 15-летняя внучка. Мама девочки находится в реанимации.
Из дома отравившейся арбузом семьи в больницу увезли ещё двух человек с похожими симптомами. Видео © LIFE
Из дома на юго-востоке Москвы, где жила отравившаяся арбузом семья, в больницу с похожими симптомами увезли ещё трёх человек. О госпитализированном 11-летнем мальчике Лайф уже писал ранее. Кроме того, сейчас стало известно ещё про двух жильцов этого же дома, к которым приехали медики.
Госпитализацию женщины во дворе застали журналисты. При этом она, садясь в машину скорой, успела рассказать, что арбуз не покупала. Второй госпитализированный, по данным источника Лайфа, 9-летний мальчик. Его доставили в Морозовскую больницу с болями в животе.
Как уточняет наш собеседник, оба мальчика, которых увезли медики, ходили в одну школу. Однако погибшая девочка-подросток училась в другом образовательном учреждении.
Напомним, в Москве три члена одной семьи отравились арбузом, купленным в "Магните". В результате скончались 15-летняя девочка и её бабушка, мама ребёнка попала в реанимацию. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека", а магазин, где был куплен злополучный арбуз, закрыли.
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