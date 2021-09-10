Энтомолог определил паразитов, которых чемпионка нашла в блюде из московского ресторана

Кандидат биологических наук и энтомолог Юрий Гниненко изучил кадры с блюдом из московского ресторана, в которых чемпионка мира по синхронному плаванию Арина Жаворонкова нашла червей. По просьбе Лайфа он попытался определить, что это за неожиданная "добавка".

"Это, разумеется, паразиты самой печени трески, которые явно не входят в ингредиент. Это разновидность круглых червей, но по фото довольно сложно точно определить их вид. Но так или иначе это паразиты. Возможно, они не сильно опасны, так как блюдо было приготовлено, то есть они были проварены и простерилизованы. Тем не менее такого в норме в рыбе не должно быть", — сообщил Лайфу собеседник.