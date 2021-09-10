Энтомолог определил паразитов, которых чемпионка нашла в блюде из московского ресторана
Собеседник Лайфа полагает, что для здоровья они не представляют серьёзную опасность, поскольку были проварены и простерилизованы.
Фото © Instagram / gr.gaia
Кандидат биологических наук и энтомолог Юрий Гниненко изучил кадры с блюдом из московского ресторана, в которых чемпионка мира по синхронному плаванию Арина Жаворонкова нашла червей. По просьбе Лайфа он попытался определить, что это за неожиданная "добавка".
"Это, разумеется, паразиты самой печени трески, которые явно не входят в ингредиент. Это разновидность круглых червей, но по фото довольно сложно точно определить их вид. Но так или иначе это паразиты. Возможно, они не сильно опасны, так как блюдо было приготовлено, то есть они были проварены и простерилизованы. Тем не менее такого в норме в рыбе не должно быть", — сообщил Лайфу собеседник.
Энтомолог пояснил, что подобные паразиты довольно часто встречаются в рыбе. Самым опасным, по его мнению, является червь, вызывающий описторхоз, он разрушает в рыбе печень.
Ранее чемпионка-синхронистка пожаловалась, что её накормили червями в московском ресторане. Спортсменка и её спутницы заказали итальянскую еду с морепродуктами, в которой потом нашли паразитов.
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