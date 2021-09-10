Сборная России по футболу пробилась в финал на Кубке легенд
В матче против Турции по дублю оформили Константин Головской и Андрей Каряка.
Павел Погребняк. Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Сборная России по футболу пробилась в финал Кубка легенд имени Константина Ерёменко. Турнир проходит в Москве на арене "Мегаспорт".
В матче против Турции россияне победили со счётом 6:4. По дублю в составе хозяев оформили Константин Головской и Андрей Каряка. Также отличились Павел Погребняк и Александр Самедов.
Ранее в первом матче на турнире наши футболисты разгромили сборную Германии — 10:4. Четыре гола на свой счёт записал Погребняк.
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Финал турнира состоится в субботу, 11 сентября. Соперник сборной России определится позднее.
Кубок легенд проводится ежегодно с 2009 года с участием ветеранов. Встречи проходят в формате "пять полевых игроков плюс вратарь", играются два тайма по 20 минут.
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