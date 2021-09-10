Сборная России по футболу пробилась в финал на Кубке легенд

Сборная России по футболу пробилась в финал Кубка легенд имени Константина Ерёменко. Турнир проходит в Москве на арене "Мегаспорт".

В матче против Турции россияне победили со счётом 6:4. По дублю в составе хозяев оформили Константин Головской и Андрей Каряка. Также отличились Павел Погребняк и Александр Самедов.

Ранее в первом матче на турнире наши футболисты разгромили сборную Германии — 10:4. Четыре гола на свой счёт записал Погребняк.

Финал турнира состоится в субботу, 11 сентября. Соперник сборной России определится позднее.