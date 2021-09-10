Гус Всемогущий ушёл на пенсию: Чем запомнилась эпоха Хиддинка в сборной России по футболу В 2006 году он стал первым иностранцем, возглавившим нашу команду. Под его руководством сборная добилась самого высокого результата на крупных турнирах, выиграв бронзу чемпионата Европы. 10 сентября, 13:41 Фото © РФС

Бывший наставник сборной России по футболу Гус Хиддинк, в последнее время возглавлявший национальную команду Кюрасао, объявил о завершении карьеры. По словам 74-летнего голландца, он не собирается больше тренировать на профессиональном уровне.

— В последнее время я не работал из-за коронавируса и вот вчера после разговора с руководством решил взять паузу. На самом деле речь идёт о завершении карьеры, собираюсь окончательно завязать с тренерской деятельностью, — сказал Хиддинк.

Трофеи до сборной России

У голландца была сверхуспешная карьера как на клубном уровне, так и с национальными сборными. Во главе ПСВ из Эйндховена, за который он ранее выступал как игрок, Хиддинк в 1988 году выиграл Кубок европейских чемпионов, стал шестикратным чемпионом Нидерландов, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также победил в национальном Суперкубке.

С мадридским "Реалом" тренер в 1998 году выиграл Межконтинентальный кубок, а с лондонским "Челси" в 2009-м — Кубок Англии. Махачкалинский "Анжи" он привёл к первым в истории команды медалям чемпионата России, выиграв с ним бронзу в 2013 году. Также Хиддинк работал в Турции со стамбульским "Фенербахче", в Испании — с "Валенсией" и "Бетисом".

Национальные сборные специалист начал тренировать в 1995 году. Через три года он добрался с командой своей страны до полуфинала на чемпионате мира во Франции. На ЧМ-2002 Хиддинк добился оглушительного успеха с Южной Кореей. Да, многие связывают домашний успех азиатской сборной со сверхблагоприятным судейством, но приуменьшать заслуги тренера уж точно не стоит. После этого голландец принял австралийскую команду и впервые за 32 года вывел её в финальную часть чемпионата мира.

Переезд в Россию по инициативе Абрамовича

В декабре 2005 года наша сборная после отставки Юрия Сёмина, не сумевшего вывести её на чемпионат мира, осталась без главного тренера. Идею приглашения Хиддинка подал Роман Абрамович. Владелец лондонского "Челси" лично встречался с голландцем в Амстердаме, попросив его обдумать вариант с переездом в Россию. В переговорах с наставником также была заинтересована Футбольная ассоциация Англии, но до официального предложения у них не дошло. Контракт Хиддинка с РФС был подписан в апреле 2006 года. Зарплату голландцу в размере двух миллионов евро в год без учёта налогов выплачивала созданная Абрамовичем Национальная академия футбола.

Хиддинк стал первым иностранным тренером в истории сборной России. Во главе команды он дебютировал победой в домашнем товарищеском матче против Латвии (1:0). Единственный гол в той встрече на последних минутах забил Павел Погребняк. В отборочном турнире Евро-2008 голландец стартовал с ничьей в игре с Хорватией на стадионе "Локомотив" (0:0). Первую победу в квалификации сборная Хиддинка одержала в октябре 2006 года, переиграв в Санкт-Петербурге Эстонию со счётом 2:0. Голами тогда отметились Павел Погребняк и Дмитрий Сычёв.

Примечательно, что Хиддинку быстро удалось найти общий язык с нашими футболистами. Многим казалось, что без знания русского языка у тренера не получится достучаться до игроков. Но это было совсем не так.

— В быту нет разделения на основных и запасных. Каждый резервист может обратиться к тренеру с какой-то житейской просьбой, и к нему отнесутся точно так же, как к ведущему игроку. Это ещё одна причина, почему сейчас в сборную все хотят ехать и с радостью откликаются на приглашения, — говорил в 2008 году Андрей Аршавин.

В первых семи матчах отборочного турнира Евро-2008 сборная России одержала пять побед. В двух из них был зафиксирован крупный счёт — с Андоррой (4:0) и Македонией (3:0). В сентябре 2007 года наши футболисты проиграли в Лондоне англичанам (0:3), но уже через месяц под рёв переполненных "Лужников" взяли реванш у родоначальников футбола (2:1). Дубль оформил Роман Павлюченко, получивший затем от Хиддинка прозвище Спящий Гигант. Самого голландца начали называть волшебником.

Свобода и одновременно жёсткая дисциплина

По словам бывшего полузащитника сборной России Ивана Саенко, Хиддинк сделал то, на что бы не решился ни один российский тренер, — дал игрокам свободу. Футболисты не чувствовали напряжения, а перед московским матчем с Англией они и вовсе получили выходной.

— Что значит дать молодым ребятам, обеспеченным людям в Москве в субботу выходной? При другом наставнике мы бы сидели в Бору. Там всё классно: еда, спокойствие, но... ты сходишь с ума. Мы же не хотим подводить Хиддинка. Не поедем куда-нибудь гулять, а лучше спокойно посидим в ресторане, поужинаем. Гус нам доверяет, и мы ему отвечаем тем же, — вспоминал Саенко.

Хиддинк крайне ревностно относился к соблюдению дисциплины. Для него не было никаких авторитетов. Как-то он отстранил от участия в матче ключевого защитника Сергея Игнашевича — за опоздание на предыгровой сбор. А ведь дело было накануне товарищеской встречи. Всё равно для голландца это была принципиальная позиция. Он даже самого Виталия Мутко, занимавшего пост президента РФС, не боялся ставить на место. Глава нашего футбола любил перед матчами зайти в раздевалку и подолгу занимать внимание игроков мотивирующими речами. Голландца такая практика не устраивала.

— Я взял его за локоть и сказал: "Виталий, вам надо выйти". Ему пришлось это сделать. Футболисты смотрели на всё это широко открытыми глазами: что происходит?! Любого русского тренера на моём месте, думаю, "убили" бы. Но я должен был это сделать, — говорит сам Хиддинк.

В ноябре 2007 года сборная России проиграла Израилю в Тель-Авиве (1:2). После этого шансы команды на попадание в финальный турнир Евро-2008 заметно уменьшились. Россиянам нужно было выиграть в гостях у Андорры, а главное — ждать выездной победы уже обеспечивших себе заветную путёвку хорватов над грозными англичанами. И тут Хиддинку снова сопутствовала удача. Немотивированные хорваты в концовке встречи на "Уэмбли" вырвали победу у Англии (3:2), а наши футболисты уже после этого спокойно взяли три очка у Андорры (1:0).

Чудо на "Санкт-Якоб Парк" в Базеле

Финальный турнир Евро-2008 россияне начали с крупного поражения от Испании (1:4), но затем быстро набрали обороты. Победы над действующими на тот момент чемпионами Европы греками (1:0) и крепкой сборной Швеции (2:0) вывели нашу команду в четвертьфинал. На этой стадии россиян ждали соотечественники Хиддинка, которых считали одними из главных претендентов на золото.

День 21 июня 2008 года стал знаменательным для миллионов российских болельщиков. Матч с мощнейшими голландцами стал триумфом нашей сборной. До победы в основное время россиянам не хватило буквально нескольких минут. На гол Романа Павлюченко соперники ответили точным ударом Руда ван Нистелроя в концовке второго тайма. В дополнительное время Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин окончательно добили грозную по именам сборную Нидерландов — 3:1.

Жители российских городов тогда отмечали победу всю ночь. В честь футболистов стали называть детей, несколько младенцев получили имя Гус. В полуфинале наша команда вновь была разгромлена испанцами, которые были просто непобедимы, — 0:3. Матчи за третье место на чемпионатах Европы не играются, и россияне стали бронзовыми призёрами первенства. Хиддинку присвоили звание заслуженного тренера России и стали любя называть Гусом Ивановичем и Гусом Всемогущим.

Неудача в матчах со Словенией и уход из сборной

На ЧМ-2010 в ЮАР россияне, к сожалению, не попали. В стыковых матчах наши игроки уступили сборной Словении. Общий счёт двухраундового противостояния был 2:2 (2:1, 0:1), но благодаря голу, забитому в "Лужниках", в финальный турнир пробились балканские футболисты. Несмотря на провал, болельщики не хотели, чтобы Хиддинк уходил из сборной.

— Разрушить одну из лучших команд Европы проще простого (как обычно у нас и бывало после неудач). Вспомните наше настроение после поражения от Израиля: мы думали, что не попали на Евро-2008, но тем не менее все болельщики и футболисты хотели, чтобы Гус Хиддинк остался... Сейчас аналогичная ситуация, — говорилось на специально созданном болельщиками сайте.

Тем не менее Хиддинк всё же покинул команду. В последнем матче под его руководством сборная в марте 2010 года сыграла вничью в выездной товарищеской встрече с Венгрией (1:1). Истекавший в конце июня контракт с голландским специалистом продлён не был.

В сборной России до сих пор с теплотой вспоминают об эпохе Хиддинка. С 62% побед в официальных матчах он по-прежнему остаётся самым успешным тренером национальной команды.

— Гус Иванович Хиддинк завершил тренерскую карьеру! Спасибо за всё, волшебник, — именно так пресс-служба нашей команды отреагировала на новость о решении голландца завязать с работой наставником.

Вспоминая славные времена эпохи Хиддинка, хочется надеяться, что впереди нас ждёт немало ярких побед. Давайте вспомним: голландец в своём первом официальном матче у руля сборной сыграл дома вничью с Хорватией (0:0). Точно такого же результата добился и нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин. Почему бы не пойти дальше и не выиграть медаль на ЧМ-2022!

Авторы Роман Фейгин