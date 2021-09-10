Президент Владимир Путин провёл Совет по развитию физической культуры, где вместе с чиновниками и тренерами оценил итог выступления наших сборных на Играх в Токио, обсудил, что нужно сделать для привлечения всё большего количества граждан к здоровому образу жизни, высказался по поводу предложений снять лимит на легионеров в российском футболе и дал свой рецепт здоровья: чем больше занимаешься спортом, тем меньше таблеток пьёшь.

"Безусловно, наши спортсмены молодцы", — заявил в самом начале совещания Владимир Путин.

Из Токио российские атлеты привезли на 15 медалей больше, чем с прошлой Олимпиады в Рио, но при этом по некоторым видам спорта олимпийцы впервые не одержали победы.

"Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло", — обратился президент к Ирине Винер-Усмановой, которая возмущена судейством на соревнованиях по художественной гимнастике.

Путин признал, что в последнее время в спорт вмешивается политика. И призвал российских спортивных чиновников добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в любом виде спорта.

Предложил президент внимательно посмотреть, что происходит с клубными командами, например, в баскетболе (зачем нам столько иностранцев?), и дал свою оценку предложению отменить лимит на легионеров в российском футболе.

"С 1988 года сборная команда не играет на Олимпийских играх и ещё 20 лет не будет играть, если ограничения снимем", — заявил он.

По мнению Владимира Путина, победы наших олимпийцев служат примером для всех россиян и помогают подросткам делать выбор в пользу здорового образа жизни. Но мало одной пропаганды – государство обязано и будет создавать условия для развития массового спорта.

Так, в стране появятся новые комплексные спортобъекты, расположенные в шаговой доступности. Поручил Путин строить и новые бассейны.

"Когда-то, ещё в советское время, мы рассматривали это чуть ли не как какую-то роскошь. Но плавание – это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья", - отметил он.