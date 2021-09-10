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В обнимку с банкой варенья: "Дракула" из Коми пробрался в магазин ритуальных услуг и уснул в гробу

Надолго остаться в стране грёз у него не получилось, потому что парня вскоре разбудили сотрудники полиции.

10 сентября, 16:15

Видео © Официальный сайт УМВД РФ по Республике Коми

В городе Ухте в Коми местный житель так сильно увлёкся спиртными напитками, что внезапно устал от возлияний и решил поспать. В итоге он не придумал ничего лучшего, кроме как разбить витрину магазина ритуальных услуг и улечься в гроб. Будили местного "Дракулу" сотрудники правоохранительных органов.

"Полицейские обнаружили в одном из гробов спящего молодого человека. Нарушителем оказался 19-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. В день происшествия ухтинец находился в состоянии опьянения и, по его словам, хотел спать. С этой целью он проник в ритуальный салон и уснул в гробу", — говорится в сообщении УМВД РФ по Республике Коми.

При этом у местного "Дракулы" нашли восемь рулонов туалетной бумаги и банку варенья. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Ухтинцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся расследование.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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