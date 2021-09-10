ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к Путину
Согласно результатам опроса, действия главы государства одобряет 60,2 процента респондентов.
Президенту России Владимиру Путину доверяет 64,6 процента россиян. С 30 по 5 сентября уровень доверия к лидеру страны вырос на 2,7 процентных пункта, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
По данным исследования, с действиями российского президента согласно 60,2 процента респондентов. Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяет 48,3 процента человек, принимавших участие в опросе. Его работу положительно оценивает 40,9 процента россиян, а работу правительства — 36,8 процента.
Опрос респондентов проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, а также при помощи квартирного опроса. В исследовании приняло участие 11,2 тысячи человек.
Ранее ВЦИОМ рассказал о поддержке россиянами инициатив Путина, озвученных на съезде ЕР. Наибольший отклик у граждан вызвали предложения о выплатах пенсионерам, создании возможностей для работы людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о развитии профилактических медосмотров.
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