ВЦИОМ сообщил о росте доверия россиян к Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяет 64,6 процента россиян. С 30 по 5 сентября уровень доверия к лидеру страны вырос на 2,7 процентных пункта, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

По данным исследования, с действиями российского президента согласно 60,2 процента респондентов. Премьер-министру России Михаилу Мишустину доверяет 48,3 процента человек, принимавших участие в опросе. Его работу положительно оценивает 40,9 процента россиян, а работу правительства — 36,8 процента.

Опрос респондентов проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров, а также при помощи квартирного опроса. В исследовании приняло участие 11,2 тысячи человек.