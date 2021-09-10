Лавров объявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной
Министр напомнил, что об этом в своей статье писал президент РФ Владимир Путин и неоднократно говорит.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Россия готова возобновить нормальные отношения с Украиной, поскольку это братский народ, который не достоин таких лидеров. Такими мыслями поделился глава МИД России Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".
"Мы постоянно подчёркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью. Поэтому если народ имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает", — сказал Лавров.
Ранее Сергей Лавров рассказал о внешнеполитической шизофрении Украины: там принимаются законы, которые "ставят крест" на Минских договорённостях, а одновременно с этим звучат призывы созвать встречу в "нормандском формате".
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