Лавров объявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной

Россия готова возобновить нормальные отношения с Украиной, поскольку это братский народ, который не достоин таких лидеров. Такими мыслями поделился глава МИД России Сергей Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия – 2021".

"Мы постоянно подчёркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью. Поэтому если народ имеет таких лидеров, которых он достоин, то эта пословица в данном случае не работает", — сказал Лавров.