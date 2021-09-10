Турчинов пожаловался на срыв планов по "зачистке" Крымского моста

На Украине сорвалась программа по закупке крылатых ракет "Нептун", с помощью которых можно было "зачистить Керченский мост". Об этом рассказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.

"Мы бы могли уничтожать любую надводную цель РФ, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост", — заявил он в эфире украинского Пятого канала.

По словам Турчинова, ракетный комплекс "Нептун" создавался для укрепления противокорабельной обороны Украины, которая в значительной мере усилила бы защиту украинского побережья, повысив боеспособность вооружённых сил страны. Однако, несмотря на это, армия Незалежной решила заказать лишь один дивизион этих ракет, добавил экс-чиновник.