Турчинов пожаловался на срыв планов по "зачистке" Крымского моста
По его мнению, ВСУ заказала недостаточное количество ракет для этого.
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На Украине сорвалась программа по закупке крылатых ракет "Нептун", с помощью которых можно было "зачистить Керченский мост". Об этом рассказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов.
"Мы бы могли уничтожать любую надводную цель РФ, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить также и Керченский мост", — заявил он в эфире украинского Пятого канала.
А размещать где будут? Эксперт усомнился, что новая украинская ракета "Нептун" будет лучше советской
По словам Турчинова, ракетный комплекс "Нептун" создавался для укрепления противокорабельной обороны Украины, которая в значительной мере усилила бы защиту украинского побережья, повысив боеспособность вооружённых сил страны. Однако, несмотря на это, армия Незалежной решила заказать лишь один дивизион этих ракет, добавил экс-чиновник.
Летом этого года президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что ракетный комплекс "Нептун", который позволит стране "достойно противодействовать российской агрессии" в Чёрном и Азовском морях, прошёл государственные испытания и принят на вооружение. Отмечалось, что весит один такой снаряд 870 килограммов и может нести на себе боеголовку массой 150 килограммов на расстояние до 280 километров при скорости порядка 900 километров в час.
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