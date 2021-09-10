Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к дому, где массово отравились жильцы

Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к жилому дому в Москве, где от отравления погибло два человека и ещё трое попали в больницу. Кадры с места событий опубликовал телеканал "360" в своём телеграм-канале.

На кадрах видно, что специалисты общаются с жильцами, которые стоят у подъезда, откуда в течение дня в больницу увезли уже шесть человек. Жителей дома осмотрят врачи. Предположительно, в здании будет проведён осмотр.