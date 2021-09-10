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Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к дому, где массово отравились жильцы

После трагедии также решено осмотреть жильцов многоэтажки, чтобы исключить вероятность болезни.

10 сентября, 17:56

Видео © телеканал "360"

Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к жилому дому в Москве, где от отравления погибло два человека и ещё трое попали в больницу. Кадры с места событий опубликовал телеканал "360" в своём телеграм-канале.

Видео © Соцсети

На кадрах видно, что специалисты общаются с жильцами, которые стоят у подъезда, откуда в течение дня в больницу увезли уже шесть человек. Жителей дома осмотрят врачи. Предположительно, в здании будет проведён осмотр.

Из дома отравившейся арбузом семьи медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами

Из дома отравившейся арбузом семьи медики увезли ещё двух человек с похожими симптомами

Ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

Врач объяснила, когда арбуз может оказаться смертельно опасным

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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