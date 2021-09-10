Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к дому, где массово отравились жильцы
После трагедии также решено осмотреть жильцов многоэтажки, чтобы исключить вероятность болезни.
Видео © телеканал "360"
Сотрудники санитарных служб в защитных костюмах прибыли к жилому дому в Москве, где от отравления погибло два человека и ещё трое попали в больницу. Кадры с места событий опубликовал телеканал "360" в своём телеграм-канале.
Видео © Соцсети
На кадрах видно, что специалисты общаются с жильцами, которые стоят у подъезда, откуда в течение дня в больницу увезли уже шесть человек. Жителей дома осмотрят врачи. Предположительно, в здании будет проведён осмотр.
Ранее стало известно, что в Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина. Выжить удалось маме девочки, сейчас она в реанимации. После случившегося магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека".
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