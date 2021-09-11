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Медведев разгромил канадца и второй раз в карьере вышел в финал US Open

Соперник россиянина определится чуть позже. Им станет победитель встречи между первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем, и Александром Зверем, представляющим Германию.

10 сентября, 21:25

Фото © Twitter / usopen

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и во второй раз в карьере вышел в финал турнира Открытого чемпионата США (US Open).

Полуфинальный поединок завершился за 2 часа и 6 минут. Медведев взял верх в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:2. 25-летний россиянин сделал 12 эйсов, реализовал 100% брейк-пойнтов и выиграл 81% очков на первой подаче.

Соперник Медведева в финале определится чуть позже. Им станет победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверем, представляющим Германию.

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Ранее Медведев играл в финале US Open в 2019 году, где в напряжённом пятисетовом матче уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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