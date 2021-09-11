Медведев разгромил канадца и второй раз в карьере вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и во второй раз в карьере вышел в финал турнира Открытого чемпионата США (US Open).

🇷🇺 @DaniilMedwed is a man on a mission! pic.twitter.com/m0d70STaTb — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Полуфинальный поединок завершился за 2 часа и 6 минут. Медведев взял верх в трёх сетах со счётом 6:4, 7:5, 6:2. 25-летний россиянин сделал 12 эйсов, реализовал 100% брейк-пойнтов и выиграл 81% очков на первой подаче.

Соперник Медведева в финале определится чуть позже. Им станет победитель встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и Александром Зверем, представляющим Германию.