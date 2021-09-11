В США суд вынес решение по громкому разбирательству Epic Games и Apple

Как уточняется, судебное постановление вступит в силу в течение 90 дней. Данное решение может стать определяющим для того, как в дальнейшем будет вестись торговля на различных цифровых площадках. После решения суда акции Apple уже упали почти на три процента.

Напомним, в августе прошлого года стало известно, что компания Epic Games подала в суд на корпорации Apple и Google после того, как они удалили игру Fortnite из каталогов магазинов App Store и Google Play. Apple и Google объяснили удаление видеоигры из своих магазинов тем, что обновлённая версия Fortnite нарушает их правила, поскольку позволяет игрокам приобретать валюту и совершать другие покупки напрямую внутри игры, обходя встроенные платёжные механизмы каталогов приложений. Адвокаты Fortnite утверждали, что Apple монополизировала рынок приложений для своих устройств. Владелец магазина требует от разработчика или издателя, разместивших приложение на этой площадке, комиссию за внутриигровые транзакции в размере 30%. После того как Apple заблокировала игру Fortnite, Epic Games обвинила корпорацию в создании неконкурентных условий для ведения бизнеса на iOS-устройствах. А в феврале этого года Epic Games пожаловалась на притеснения со стороны Apple в Европе.