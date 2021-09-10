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В США призвали Зеленского не ждать помощи от Байдена после слов о риске войны с Россией

В Штатах также напомнили, что именно нынешний глава Белого дома был вице-президентом, когда Крым вернулся в состав России.

10 сентября, 20:31

Фото © ТАСС / AP

Читатели сайта телеканала Fox News обрушились с критикой в адрес президента США Джо Байдена и призвали Украину не рассчитывать на помощь Штатов. Так они отреагировали на слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о возможной полномасштабной войне с Россией.

Американские пользователи посоветовали Киеву не надеяться на поддержку официального Вашингтона и нынешнего главы Белого дома, припомнив ряд его сомнительных, с их точки зрения, действий. Один из читателей напомнил, что Байден был вице-президентом страны, когда Крым вернулся в состав России.

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"Что тогда сделали они с Обамой? Администрация отправила украинской армии подушки и одеяла, но не оружие. Удачи тебе, Зеленский, она тебе понадобится", — пожелал один из пользователей.

"Господин Зеленский, что бы ни говорил вам Байден — не верьте ему. Особенно когда он говорит, что поддержит вас. Не поворачивайтесь к нему спиной, он всадит вам туда нож!" — написал другой комментатор.

Ещё один читатель выразил уверенность, что война между Украиной и Россией возможна только при Байдене. По его мнению, Москва "вовсе не уважает Байдена и уж точно совсем не боится".

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"Я искренне надеюсь, что он [Зеленский] не рассчитывает на поддержку президента Байдена в этом конфликте. Поскольку Байден готов бросить американских граждан и союзников на произвол судьбы на вражеской территории, у меня есть подозрения, что он без каких-либо проблем откажется и от всех соглашений о взаимопомощи, не говоря уже о данных Украине устных обещаниях", — подчеркнул пользователь.

Некоторые комментаторы обратили внимание на распространение "прогрессивных" идей в американском обществе и армии при власти демократов, которых представляет Байден. Так, один из читателей заявил, что властям США важнее набрать в армию трансгендеров, чем обеспечить защиту страны. А кто-то припомнил Байдену и коррупционный скандал на Украине с участием его сына Хантера, пишет "Иносми".

"Отдайте Байдену его 10%, и он опять пошлёт вашей армии одеяла. А Путина предупредит, чтобы войска входили на Украину в масках", — написал американец.

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"Набор слов и клише": У Захаровой возникли вопросы к Зеленскому после заявления о риске войны с Россией

Напомним, о риске полномасштабной войны с Россией Владимир Зеленский заявил в ходе форума YES Brainstorming, добавив, что в случае такого развития событий больше "не будет существовать соседства РФ, Украины, Белоруссии". В Кремле уже ответили, что "не хотят предаваться апокалиптическим ожиданиям". В Госдуме сочли слова Зеленского о риске войны с РФ баснями для украинцев, а в Совфеде назвали Незалежную маленькой замухрышкой и посмеялись над высказываниями украинского лидера.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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